美 관세 폭탄으로 포스코·현대제철 관세가 4000억원

3~12월 관세 2억8100만 달러

6월 50% 적용 후 납부액 급증

하반기 대미 수출 9% 감소 전망

우리나라 양대 철강기업인 포스코와 현대제철이 올해 미국에 내야 할 관세가 4000억원에 이르는 것으로 나타났다.

10일 박수영 국민의힘 의원이 포스코와 현대제철에서 각각 받은 대미 관세 납부액 현황 자료에 따르면, 관세가 부과된 3월부터 12월까지 내야 할 금액은 총 2억8100만달러(약 4000억원)에 이르는 것으로 확인됐다. 이는 올해 2분기 양사의 영업이익에 맞먹는 액수다.

박 의원실은 "두 회사의 대미 관세 납부액이 구체적으로 나온 것은 이번이 처음"이라며 "각 회사와 협의 결과, 회사별 관세 납부액은 영업상 비밀 등을 이유로 공개하지 않기로 했다"고 밝혔다.

자료에 따르면, 두 회사는 관세율 25%가 적용된 3~5월에는 1150만달러, 1220만달러, 3330만달러의 관세를 각각 미국에 냈다. 하지만 관세 50%가 적용된 6월에는 납부액이 4260만달러로 급증했으며, 3월부터 8월까지 낸 금액은 총 1억 4700만달러, 우리 돈 2100억원에 달했다.

두 회사는 9월부터 12월까지 내야 할 관세는 매월 3000만달러 이상씩, 총 1억3400만달러 정도일 것으로 추산했다. 이는 올 상반기와 평년·전년 수출량, 시장 상황 등을 토대로 계산한 결과다.

한편, 한국철강협회는 박 의원실에 제출한 자료를 통해 "미국 전방산업 경기 둔화와 관세 영향 등으로 올 하반기 한국산 철강 제품 미국 수출은 상반기 대비 약 9% 감소할 것"으로 예상했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



