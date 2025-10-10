본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

美 관세 폭탄으로 포스코·현대제철 관세가 4000억원

나주석기자

입력2025.10.10 08:59

수정2025.10.10 09:19

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3~12월 관세 2억8100만 달러
6월 50% 적용 후 납부액 급증
하반기 대미 수출 9% 감소 전망

우리나라 양대 철강기업인 포스코와 현대제철이 올해 미국에 내야 할 관세가 4000억원에 이르는 것으로 나타났다.


10일 박수영 국민의힘 의원이 포스코와 현대제철에서 각각 받은 대미 관세 납부액 현황 자료에 따르면, 관세가 부과된 3월부터 12월까지 내야 할 금액은 총 2억8100만달러(약 4000억원)에 이르는 것으로 확인됐다. 이는 올해 2분기 양사의 영업이익에 맞먹는 액수다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

박 의원실은 "두 회사의 대미 관세 납부액이 구체적으로 나온 것은 이번이 처음"이라며 "각 회사와 협의 결과, 회사별 관세 납부액은 영업상 비밀 등을 이유로 공개하지 않기로 했다"고 밝혔다.


자료에 따르면, 두 회사는 관세율 25%가 적용된 3~5월에는 1150만달러, 1220만달러, 3330만달러의 관세를 각각 미국에 냈다. 하지만 관세 50%가 적용된 6월에는 납부액이 4260만달러로 급증했으며, 3월부터 8월까지 낸 금액은 총 1억 4700만달러, 우리 돈 2100억원에 달했다.


두 회사는 9월부터 12월까지 내야 할 관세는 매월 3000만달러 이상씩, 총 1억3400만달러 정도일 것으로 추산했다. 이는 올 상반기와 평년·전년 수출량, 시장 상황 등을 토대로 계산한 결과다.

한편, 한국철강협회는 박 의원실에 제출한 자료를 통해 "미국 전방산업 경기 둔화와 관세 영향 등으로 올 하반기 한국산 철강 제품 미국 수출은 상반기 대비 약 9% 감소할 것"으로 예상했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"임금삭감 없는 정년 65세…신입도 초봉 올려줄게" 특단 대책 내놓은 日 은행 "임금삭감 없는 정년 65세…신입도 초봉 올려줄게"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 자율주행 수소트럭, 美 타임지 선정 '2025 최고 발명품'

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기