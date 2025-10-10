본문 바로가기
먹거리 물가 비상…5년간 과일·빵 상승률 40% 육박 [3분 브리프]

입력2025.10.10 08:00

00분 39초 소요
[한 눈에 읽기]
①5년간 과일·빵 상승률 40% 육박…우유·달걀 30%·라면 25%↑
②조업일수 늘자 9월 수출 사상 최대…10월엔 감소 가능성
③EU마저 '관세 장벽'…韓 철강업계 타격 불가피

MARKET INDEX : Year to date
먹거리 물가 비상…5년간 과일·빵 상승률 40% 육박 [3분 브리프]
○뉴욕증시 일제 하락 마감…다우 0.52% ↓

○전날 상승 하루 만에 쉬어가기 장세

○엔비디아, 美 정부 반도체 수출 승인에 1.8% ↑

Top3 NEWS
■ 고공행진 이어가는 먹거리 물가…5년 전보다 과일 30%↑
○먹거리 물가 5년 새 22.9% 상승
○과일·유제품 30% 넘게 올라
○빵·라면 등도 20%대 상승세
■ '조업일수'에 웃은 9월 수출…'추석연휴' 10월엔 악영향 불가피
○9월 수출 12.7%↑…조업일수 4일 늘어
○반도체·車·선박 등 주력품목 호조
○10월엔 추석연휴로 조업일수 감소
■ EU, 철강 쿼터 절반 줄이고 관세 두 배로…韓 수출길 좁아진다
○EU, 새 관세할당제 도입 발표
○철강 수입쿼터 절반 축소·관세 50% 인상
○정부 민관 합동 대책회의 개최
그래픽 뉴스 : [단독]"혁신 외치더니" 새마을금고 10곳 중 3곳은 깜깜이 합병
○ 앞다퉈 전사적 쇄신 선언

○ 금고마다 제각각 운영

○ 회원들에게 금고 정보 전달 불충분

the Chart : 11개월 연속 코픽스 떨어지더니…주담대 비중 4배 ↑
○코픽스 금리 꾸준히 하락

○주담대 내 코픽스 비중 확대

○8월 7.9%…20개월 만에 최대

오늘 핵심 일정

국내


해외

00:00 미국 건설지출(MoM) (8월)

02:00 미국 30년물 국채입찰

06:30 뉴질랜드 기업 구매관리자지수(9월)

08:50 일본 기업물가지수(MoM) (9월)

21:30 미국 평균 시간당 임금(MoM) (9월)

21:30 미국 비농업고용지수(9월)

21:30 미국 실업률 (9월)

21:30 캐나다 실업률(9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 16℃(2) ｜최고기온 : 19℃(4℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 60%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




