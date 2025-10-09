신정훈 "농식품부 전남 이전, 지방소멸·농업위기 해법"

전남 추석 민심…"호남에 균형발전 날개를"

해수부 부산 이전 들며 '5극3특' 전략 촉구

더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순, 국회 행정안전위원장)이 추석 연휴 청취한 전남지역 민심을 전하며, 정부에 농림축산식품부(농식품부)의 전남 이전을 신중히 검토해줄 것을 촉구했다.

신 의원은 농식품부의 전남 이전이 국가균형발전은 물론 심화하는 지방소멸 위기와 농업 위기를 동시에 해결할 수 있는 핵심적 국가전략이 될 것이라고 강조했다.

신 의원은 지난 8일 자신의 페이스북을 통해 "전남도민들은 내란 세력을 뿌리 뽑는 것이 진짜 대한민국의 최대 과제라고 강조했다"며 "이재명 정부의 균형성장 전략인 '5극 3특' 체제에 대한 기대가 매우 높았다"고 밝혔다. 이어 "해수부 이전과 가덕도공항으로 균형발전의 날개를 단 동남권처럼, 특별한 희생을 감내한 호남권에도 특별한 지원과 균형발전의 날개가 필요하다는 의견이 많았다"고 덧붙였다.

그는 도민들이 균형성장을 위해 가장 많이 언급한 제안 중 하나가 바로 농식품부의 전남 이전이었다고 전했다. 신 의원은 "전남은 전국 최대 농업지역인 동시에 지방소멸 지수가 가장 높은 지역이다"며 "농업 붕괴는 곧 지방소멸로 이어지는 만큼 농식품부 전남 이전은 지방소멸과 농업 위기 극복이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 최적의 국가적 해법이다"고 역설했다.

나아가 신 의원은 전남 농민들이 이미 스마트팜 도입과 AI 농업시대에 대비하고 있으며, 인접한 광주시가 AI 중심도시를 지향하고 있다는 점에 주목했다. 그는 "광주의 AI 기술과 전남의 혁신농업이 결합하면 전남은 명실상부한 AI 농업 중심지로 도약할 잠재력이 충분하다"며 "이러한 시너지를 극대화하기 위해 농식품부가 전남으로 이전해 선도적 역할을 해야 한다"고 주장했다.

신 의원은 이미 한국농수산식품유통공사(aT), 한국농어촌공사, 한국농촌경제연구원 등 주요 농식품부 산하기관들이 전남에 집적해 있다는 사실을 지적하며, "이는 마치 같은 배에 선원들은 모두 타고 있는데, 정작 선장만 다른 배에 있는 것과 다름없다"고 비유했다. 해양수산부가 부산항과 남해안이라는 정책 현장의 중요성을 고려해 이전한 사례처럼, 농정의 핵심 현장인 전남으로 농식품부를 이전하는 것이 행정 효율성 측면에서도 합리적이라는 논리다.

신 의원은 정부 부처 이전이 쉽지 않은 결정임을 인정하면서도, "기후 위기, 식량 위기, 지방소멸이라는 현재 대한민국의 국가적 난제들 앞에서 농식품부의 전남 이전은 반드시 심도 있게 논의돼야 할 과제다"고 재차 강조했다.

한편 신 의원은 "호남권이 '5극 3특' 전략의 동남권 사례와 같이 농식품부 이전이라는 균형발전의 날개를 달고 대한민국 미래 성장의 핵심축으로 자리매김할 수 있기를 바란다"며 "전남도민과 함께 정부의 적극적인 결단을 요청한다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



