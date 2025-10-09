본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산교육청, 부산교육 현재와 미래 만난다… 한마당축제 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.09 12:35

시계아이콘00분 19초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14~15일 벡스코서 교육성과 전시·체험·공연 한자리

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 14일과 15일 이틀간 벡스코 제1전시장에서 '2025 부산교육한마당'을 개최한다.


이 행사는 부산교육청이 추진해온 주요 교육정책의 성과를 공유하고, 부산교육의 미래 방향을 시민과 함께 모색하기 위해 마련됐다.

행사장에는 △부산교육전시관 △연구학교관 △부산교육컨퍼런스 등 다양한 주제의 전시관이 운영되고 학생·학부모·교원 모두가 참여해 직접 체험할 수 있는 프로그램으로 구성된다.


개막식에서는 부산교육 혁신을 상징하는 제막행사와 축하공연이 진행된다. 축하공연에는 부산 지역 학생들이 직접 참여한 뮤지컬, 댄스, 힙합 퍼포먼스 등이 무대에 오른다.


또 행사 기간 △독서골든벨 △오케스트라 △국악 및 사물놀이 △합창공연 △음악줄넘기 △미술작품 전시 등 다채로운 문화예술 공연이 상시 운영돼 관람객들에게 풍성한 볼거리를 선사한다.

부산교육청 부산교육한마당 포스터.

부산교육청 부산교육한마당 포스터.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳' "충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"충격" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳'

"외출 0일차"…Z세대 '할머니 라이프' 택한 이유

19억 복권 당첨되자 "회사 관둘래"…"내가 왜 그랬을까" 후회한 英 남성

"천연기념물 앞에서 아이 용변을"…제주 용머리해안 中 관광객 민폐 논란

"의사 될래요" 신입 여학생 비율 40%육박…절반 넘은 곳도

경복궁·명동·제주에도, 백화점·올영·다이소에도…中 관광객 '북적북적'

일 때문에 매일 1만보 걷던 교사 사망…교원단체들 "공교육 시스템 비극"

새로운 이슈 보기