한 때 잘 나가던 '국민자격증' 인기 뚝…공인중개사 신규개업 '역대 최저'

서울 일부지역 제외하면 부동산 빙하기



신규 개업한 공인중개사 수가 월 600명 아래로 떨어졌다. 2015년 관련 통계를 집계한 이래 처음 있는 일이다.

8일 한국공인중개사협회에 따르면 지난 8월 전국적으로 신규 개업한 공인중개사는 584명으로 집계됐다. 협회가 2015년 중개사의 개·폐업 현황 집계를 시작한 이래 월간 신규 개업 숫자가 600명 밑으로 내려간 건 처음 있는 일이다.

불꺼진 공인중개사 사무실. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

8월 폐업 공인중개사는 824명, 휴업 공인중개사는 85명이었다. 폐·휴업 공인중개사가 신규 개업 공인중개사보다 많은 현상은 2023년 2월부터 지난 8월까지 2년 7개월째 이어지고 있다.

부동산 중개 업황 악화는 집값이 떨어지고, 거래량이 줄기 시작한 2022년 하반기(7∼12월)부터 본격화했다. 이후 침체 늪에서 좀처럼 벗어나지 못하는 모습을 보인다.

실제 영업 중인 개업 공인중개사도 지난달 말 기준 11만445명으로 올 1월(11만1794명)보다 1349명 감소했다. 이는 올해 1월(11만1794명)과 비교해 1349명이나 줄어든 것이다. 국내 공인중개사 자격증 보유자가 55만여명인 점을 감안하면 5명 중 1명만 사무실을 운영하고 있는 셈이다.

협회 관계자는 "통상 여름철에 개업과 휴·폐업이 모두 적은 편"이라며 "날씨가 덥고 비도 자주 와서 여름휴가를 많이 가고, 집 보러 다니는 사람이 적으며, 이사도 잘 다니지 않아 계약이 별로 없기 때문"이라고 설명했다.

한편, 오는 25일 제36회 공인중개사 시험이 치러진다. 중개업뿐 아니라 개발·분양, 임대관리, 자산관리, 부동산 컨설팅 등으로 활동 영역이 넓고, 학력·경력 제한이 없다. 갱신 제약이 없어 평생 활용 가능한 법정 전문 자격으로 평가받는다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>