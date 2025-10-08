본문 바로가기
엔달러 152엔대…8개월만에 최저 수준

부애리기자

입력2025.10.08 16:14

숏뉴스
다카이치 집권 예상에 '엔저'

엔화 사진. 연합뉴스

엔달러 환율이 8일 장중 152엔선을 넘어서는 등 8개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다.


엔달러 환율은 이날 오후 3시 50분 기준 도쿄 외환시장에서 달러당 152.3엔 수준으로, 전 거래일 종가보다 1.16% 상승했다.

엔화 가치가 달러당 152엔대로 떨어진 것은 지난 2월 중순 이후 약 8개월 만이다.


'아베노믹스'를 지지하며 금리 인상에 반대 입장을 보인 다카이치 사나에 자민당 총재의 집권이 예상되는 데 따른 것으로 풀이된다.


다카이치는 작년 총재 선거 때는 "지금 금리를 올리는 것은 바보라고 생각한다"며 일본은행의 금리 인상에 명확한 반대 입장을 표명했다.

그는 지난 4일 자민당 총재 당선 직후에도 일본은행의 금리정책과 관련해 "재정정책이든 금융정책이든 책임을 지는 것은 정부"라며 "2년 연속 물가가 올랐으면 이미 인플레이션이라고 생각한다"고 밝혔다.


이에 따라 그의 자민당 총재 당선 이후 엔달러 환율은 우상향해왔고 일본 주가도 상승 행진을 이어왔다.


다만 이날 일본 증시의 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)는 전일보다 0.45% 내린 47,734로 장을 마쳤다.


단기 급등세에 따른 경계감이 시장에 퍼진 데 따른 것으로 풀이된다.


닛케이지수는 전날 47,950으로 장을 마치며 거래일 기준 사흘 연속 종가 기준 최고치를 기록했다. 장중 한때는 역시 사상 최고치인 48,527까지 올랐다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
