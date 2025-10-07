네팔 메라피크서 40대 한국인 등산객 1명 사망

극심한 추위 장시간 노출 영향

등반 안내인 헬기 극적 구조

에베레스트산에서 강한 눈보라가 몰아치며 수백 명의 등반객이 고립된 가운데, 네팔 동부의 메라피크봉에서 한국인 등산객 1명이 숨지는 사고가 발생했다.

6일(현지시간) 투어리즘타임스 등 현지 매체에 따르면 툴시 구룽 네팔전국산악안내인협회(NNMGA) 회장은 이날 에베레스트산에서 남쪽으로 약 31㎞ 떨어진 메라피크봉(6476m) 일대에서 구조 헬기가 46세 한국인 등산객의 시신을 수습했다고 밝혔다.

숨진 등산객은 지난 4일 메라피크 정상 등반을 시도했다가 하산하던 중 눈보라에 갇힌 뒤 저체온증으로 숨진 것으로 알려졌다. 함께 등산하던 셰르파(등반 안내인)는 해발 약 5800m 지점에서 헬기로 구조됐다. 구룽 회장은 "등산객이 극심한 추위에 장기간 노출돼 사망한 것으로 보인다"고 말했다.

메라피크는 정상에서 에베레스트(8848m), 로체(8516m), 마칼루(8465m), 초오유(8203m) 등 고봉들의 웅장한 전망을 감상할 수 있어 등반·트레킹의 명소로 알려진 곳이다.

앞서 전날에는 중국 시짱(티베트) 자치구에 속한 에베레스트산 동쪽 경사면 근처에서도 수백 명의 등반객이 고립됐다. 이 가운데 약 350명은 구조대의 도움을 받아 인근 마을인 쿠당으로 대피했으며, 나머지 200여명도 구조대와 연락이 닿아 순차적으로 대피가 진행될 예정이라고 중국 중앙방송(CCTV)은 전했다.

한편 이번 사고는 중국 국경절과 중추절 연휴 기간 등산객이 대거 몰린 가운데, 3일 저녁부터 시작된 폭설과 강풍으로 인해 발생한 것으로 알려졌다.





