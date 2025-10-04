'김현지 부속실장' 인사…강훈식 "한 달 전부터 준비, 국감과 무관"

"김 부속실장, 굉장히 성실하고 거침 없이 직언하는 인물"

강훈식 대통령 비서실장이 조직개편을 비롯해 김남준 대변인과 김현지 제1부속실장 등에 대한 인사를 한 달 전부터 준비하고 있었다고 밝혔다.

4일 강 실장은 유튜브 방송 '매불쇼'에 출연해 지난 9월 초 인사수석비서관을 신설한다고 발표하면서 추후 조직개편과 인사이동이 있을 것이라고 했다면서 "저희는 사실 그때 이미 준비하고 있었다"고 말했다. 이에 따라 대통령실은 같은 달 29일 김남준 제1부속실장을 대변인으로, 김현지 총무비서관을 제1부속실장으로 발령했다.

야당은 이런 대통령실의 조직개편과 인사를 두고 김 부속실장을 국회 국정감사에 출석시키지 않으려는 의도라고 주장했다. 이에 대통령실은 국감 출석과 인사는 서로 무관하다고 반박해왔다. 강 실장은 이번에도 이런 입장을 재확인하면서 국감 출석 여부가 관심사가 되기 전부터 준비된 인사라고 강조한 것이다.

그러면서 강 실장은 강 부속실장의 업무 스타일에 대해서도 설명했다. 그는 "굉장히 성실하고 직언을 거침없이 한다"면서 "이재명 대통령도 본인에게 가장 직언을 잘하는 사람 중 한 명으로 인식할 정도"라고 말했다. 이어 "이 대통령과 오래 함께한 사람들을 보면 이유가 궁금하지 않느냐. 지켜보면 '김현지는 정말 할 말을 다 하는구나' 하는 느낌"이라고 덧붙였다.

이 대통령이 개혁을 이끄는 방식에 대해서도 비유를 들어 자세하게 언급했다. 강 실장은 "불편해하는 사람들을 수술대 위로 살살 꾀어서, 마취하고 잠들었다가 일어났는데 '아 배를 갈랐나 보다. 혹을 뗐구나' 생각하게 만드는 게 개혁이어야 한다고 이 대통령은 생각한다"고 말했다. 이어 "개혁이 그래야 저항이 줄고, 저항이 줄어야 성공한다"면서 "과거에 우리가 숫자가 많고 여당이어서 하려고 했던 과제가 안 된 경우를 보면 다 이유가 있는 것 아니냐는 인식을 가지고 있다"고 부연했다.

또한 그는 "국민에 '개혁이 되니 좋더라'는 결과로 와야 한다"며 "밖에 나가서 떠들고 있는 정치세력에 '더 좋은 삶을 만드는 게 정부의 역할'이라고 국민이 느끼게 해야 한다는 것이 대통령의 생각"이라고 했다.

한편 한미 정상회담 직전 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어(SNS)에 쓴 숙청·혁명 관련 글과 관련해 수지 와일스 백악관 비서실장에게 두 정상의 '동병상련'을 언급하기도 했다고 설명했다.

강 실장은 "(와일스 실장에게) 트럼프 대통령이 조 바이든 전 대통령에게 사법적으로 당했던 상처 때문에 오해하는 것 같다. 오히려 우리가 지난 정부에서 압수수색을 당하는 등 트럼프 대통령과 같은 입장이라고 했다"고 전했다. 이어 강 실장은" 특별검사의 종교단체 수사는 이를 바로 잡는 과정이라는 점을 트럼프 대통령에게 보고해달라고 와일스 실장에게 당부했다고 말했다.





