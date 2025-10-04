美서 스페인 함선에 실렸던 14억원어치 보물 인양

미국 플로리다 동부 연안 해저서 발견

300년 전 스페인으로 향하다 침몰해

아직 발견 못 한 보물도 많은 것으로 추정

미국 플로리다 동부 연안 해저에서 300여년 전 침몰한 스페인 함선에 실려있던 것으로 추정되는 금은보화가 발견됐다.

플로리다 동부 연안 해저에서 발견된 동전. 1715 플리트 퀸즈 쥬얼스 AD 원본보기 아이콘

3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론은 난파선 인양 전문업체 '1715 플리트 퀸즈 쥬얼스(1715 Fleet Queens Jewels)'가 올여름 플로리다 해안에서 현재 가치로 약 100만달러(약 14억원)어치의 금화와 은화 총 1000여개를 발견했다고 보도했다. 플로리다 해안은 1715년 스페인 함선 11척이 침몰한 곳으로, 당시 4억 달러(약 5600억원) 가치의 금은보화를 실은 배가 아메리카 대륙에서 스페인으로 향하던 중 침몰됐다고 알려졌다. 2013년에도 플로리다 해안에서 스페인 함선에 실려있던 것으로 추정되는 보물이 발견되기도 했다.

이번에 발견한 은화는 멕시코·페루·볼리비아 등 스페인 식민지에서 주조된 헤알화로, 주조 각인과 날짜가 선명하게 남아있으며 보존 상태도 좋은 것으로 전해졌다.

인양업체 측은 스페인 함대에서 통상 동전을 1000개씩 한 자루에 담아 포장한 뒤 한 상자에는 3000~4000개씩 담아 운반한 기록이 있는 만큼 다음 탐사 시즌에 보물을 추가로 발견할 수 있을 것으로 내다봤다.

플로리다 동부 연안 해저에서 발견된 동전. 1715 플리트 퀸즈 쥬얼스 원본보기 아이콘

회수한 동전들은 여러 보존 작업을 거친 뒤 여러 곳으로 분배될 예정이다. 플로리다주는 주 소유 토지나 해역에 버려진 보물이나 역사적 유물은 주 소유가 된다고 규정해뒀다. 따라서 해당 주법에 의해 플로리다주는 이번에 발견한 동전의 최대 20%를 박물관 전시용 등으로 기증해달라고 요청할 수 있다. 남은 동전은 인양업체와 하청업체 등이 나눠가질 계획이다.

한편 동전과 함께 발견된 물품 가운데에는 1500년대 중반~후반에 스페인을 통치했던 펠리페 2세가 새겨진 왕실 납 인장도 있었다고 전해졌다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>