본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

[속보] 대통령실 "李대통령 부부 출연 '냉장고를 부탁해' 방영 연기 요청"

임철영기자

입력2025.10.04 16:05

수정2025.10.04 16:07

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

[속보] 대통령실 "李대통령 부부 출연 '냉장고를 부탁해' 방영 연기 요청"





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 대통령실 "李대통령 부부 출연 '냉장고를 부탁해' 방영 연기 요청" [속보] 대통령실 "李대통령 부부 출연 '냉장고를 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

베트남은 폭행, 中은 사기…한국 관광객 피해 많은 나라는?

'인종차별' 로제는 '센터'였다…마돈나, 당시 현장 사진 공개

택시기사 폭행하는 취객 제압, 알고 보니 아이돌 연습생이네

中 과학기술 무섭네…美 대학 제치고 세계 1위 올라

디즈니는 안 되면서…日캐릭터 동영상 '소라' 확산, 저작권은 어쩌나

대형 베이커리 카페 10년 새 5배 급증…절세 수단 활용도

국민의힘, 이진숙 석방 촉구…"정치 경찰 위험성 드러낸 사건"

새로운 이슈 보기