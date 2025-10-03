본문 바로가기
국가전산망 복구 중 담당 공무원 사망…행안부 "사고 수습에 최선다할 것"

한진주기자

입력2025.10.03 14:15

수정2025.10.03 14:17

A서기관 세종청사서 심정지 상태로 발견
행안부, 세종시 내 장례식장에 빈소 마련

행정안전부가 3일 국가정보자원관리원 화재 사고를 담당했던 공무원 사망 사고 수습에 최선을 다하겠다고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

행안부는 이날 직원 투신 사망사고 이후 공지를 통해 "삼가 고인의 명복을 빈다"며 "행안부 장관과 직원 일동은 이번 사고 수습에 최선의 노력을 다하겠다"고 애도의 뜻을 표했다.

행안부에 따르면 이 부처 디지털정부혁신실 소속인 A서기관은 이날 오전 10시 50분께 근무지인 세종청사 중앙동 인근 바닥에서 심정지 상태로 발견됐다.


청사 중앙동 15층 남측 테라스 흡연장에서 A씨 휴대전화가 발견된 점 등으로 미뤄 극단적 선택을 한 것으로 추정된다.


심정지 상태로 병원에 이송된 A씨는 이후 사망판정을 받았다. A씨는 화재 사고 이후 국가전산망 장애 관련 업무팀을 총괄해온 것으로 전해졌다.

행안부는 세종시 내 장례식장에 A씨의 빈소를 마련할 예정이다.


윤호중 행안부 장관은 이날 직원 사망소식을 보고 받은 후 세종시로 이동을 준비하는 것으로 전해졌다.


행안부는 직원 사망사고 이후 이날 오후 예정했던 중대본 브리핑을 취소했다.


행안부는 이번 투신사고와 관련해 경찰이 조사 중이라며, 세부적인 조사 결과가 나오는 대로 추가로 알리겠다고 밝혔다.


앞서 지난달 26일 오후 8시 16분께 국가정보자원관리원(국정자원) 5층 전산실 리튬이온배터리에서 화재가 발생, 배터리 384개와 서버가 불에 타 정부 전산시스템 647개가 마비됐다.


연합뉴스에 따르면 A씨는 현재까지 참고인 조사나 수사 대상에는 포함되지 않은 무관한 사람인 것으로 알려졌다.


강제 수사에 착수한 대전경찰청 국정자원 화재 전담수사팀은 현재까지 국정자원 관계자 1명과 배터리 이전 공사 현장 업체 관계자 2명, 작업 감리업체 관계자 1명 등 4명을 업무상 실화 혐의로 입건한 상태다.


※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
