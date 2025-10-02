EU 빅3, 러 동결자산 활용 '역풍' 걱정에 美日 동참 요청

G7 재무장관 화상회의서 논의…공동성명은 '옵션'으로만 거론

유럽연합(EU)의 '빅3'가 러시아 동결자산 활용과 관련, 주요 7개국(G7) 일원인 미국과 일본의 동참을 촉구하고 있다고 2일(현지시간) 폴리티코 유럽판이 보도했다.

세 명의 당국자에 따르면 독일, 프랑스, 이탈리아는 전날 열린 G7 재무장관 화상회의에서 전 세계 주요 경제대국이 러시아 동결자산 문제에 대해 공동으로 행동해야 한다고 주장했다.

EU는 역내에 동결된 러시아 중앙은행 자산 가운데 1400억 유로(약 231조원)를 우크라이나에 '배상금 대출'이라는 명칭으로 제공하는 방안을 검토 중이다. 아직 EU 회원국 간 합의는 도출되지 않았다.

시중은행이 고객의 예금을 재투자로 운용하듯, 러시아 자산 원금을 몰수하지는 않으면서도 법적 문제가 없는 선에서 활용한다는 구상이다. EU 27개국이 공동으로 보증을 서면 위험 부담을 최소화할 수 있다는 것이다.

그러나 유럽중앙은행(ECB)은 여전히 러시아 자산을 건드릴 경우 국제 금융시장에서 유로화의 신뢰도를 훼손할 수 있다는 점을 우려하고 있다.

따라서 미국, 일본 등이 각국에 묶인 러시아 자산을 유사한 방식으로 활용하겠다고 선언하면 EU의 걱정도 완화될 수 있다고 폴리티코는 해설했다. 독일, 프랑스, 이탈리아가 동참을 요청한 것도 이런 맥락으로 풀이된다.

G7에 속하는 영국도 지난달 러시아 동결자산 활용을 검토 중이라고 밝혔고, 캐나다는 EU 구상에 공감한다는 입장이다. 미국의 입장은 아직 불명확하다. 일본은 미국의 결정을 따를 것으로 예상된다.

전날 회의가 끝난 뒤 발표된 G7 공동성명에는 러시아 동결자산 활용이 '옵션 중 하나'라고만 명시됐다. 성명은 "우크라이나의 자금 수요를 해결하고 러시아가 시간을 끌 수 없도록 하기 위한 다양한 선택지를 개발하고 있다"며 "우리의 관할권에 동결된 러시아국유자산(RSA) 전체 가치를 공조된 방식으로 사용하는 것도 포함된다"고 언급했다.

G7 재무장관들은 오는 15일 미국 워싱턴에서 열리는 차기 회의에서 논의를 이어갈 전망이다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



