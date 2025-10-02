본문 바로가기
여친 딸 납치 음란행위 20대 남성…웃으며 양손 '브이' 짓자 日 공분

윤슬기기자

입력2025.10.02 14:35

연인 딸 납치 후 차량서 음란행위
검찰 송치 중 '브이' 포즈 논란
"반성 전혀 없어" 日여론 공분

교제하던 여성의 딸을 납치해 음란 행위를 한 혐의를 받는 일본의 20대 남성이 검찰 송치 과정에서 카메라를 향해 웃으며 브이(V) 포즈를 하는 모습이 포착돼 현지 여론의 공분을 사고 있다.


교제하던 여성의 10대 딸을 납치해 양손과 양발을 묶고 음란 행위를 한 혐의로 일본의 20대 남성이 붙잡혔다. FNN 보도 캡처

1일 일본 요미우리TV방송, 후지뉴스네트워크(FNN) 등은 일본 경찰이 외설 목적 약취(납치)와 비동의 외설(강제추행) 등 혐의로 쿠보료키(21)를 검찰에 송치했다고 보도했다.

쿠보는 이날 검찰로 이송되기 위해 탄 경찰 차량 안에서 취재진 카메라를 발견하자 미소를 지으며 양손으로 브이를 하는 장면이 포착되기도 했다.


쿠보의 모습에 대해 일본 누리꾼들은 "반성하지 않은 태도"라며 비판을 쏟아내고 있다. 한 일본 누리꾼은 "21살로 어린 만큼 재범 가능성도 높다. 사회로부터 격리해야한다"고 목소리를 높였다. 다른 누리꾼도 "카메라 앞에서 브이를 하다니 너무 어이가 없어 말이 안 나온다"며 "전혀 반성하는 기색이 없다"고 지적했다.


건설작업원인 쿠보는 지난 8월 말 교제하던 40대 여성의 집에 창문을 깨고 들어가 이 여성의 딸인 10대 A양을 집에서 강제로 데리고 나간 뒤 A양을 협박해 차량에 태우고 차량 내에서 음란 행위를 한 혐의를 받고 있다.

A양은 차 안에서 손발이 테이프로 묶인 상인 채 발견된 것으로 파악됐다. A양은 경찰 조사에서 "(쿠보가) '내 말을 듣지 않으면 죽일지도 모른다'고 말하며 손발을 묶었다"고 진술했다.


사건 발생 당시 여성의 아들이 "남자가 들어와서 때렸다"며 어머니에게 연락했고, 이 소식을 들은 여성이 곧바로 경찰에 신고하면서 쿠보는 경찰에 붙잡혔다. 쿠보는 교제 여성 아들의 목을 조르고 얼굴을 때린 혐의로도 기소된 상태다.


경찰 조사에서 쿠보는 "피해자를 자택에서 데려오긴 했지만 음란 목적은 아니었다"며 혐의를 부인했다.


이후 조사에서는 "소중한 것을 해치면 교제 상대가 상처받을 것이라 생각해 교제 상대의 아이를 노리기로 했다"는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.


현지 경찰은 쿠보와 교제 여성 사이에는 금전 문제가 있었다고 보고 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

