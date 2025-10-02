본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

100세 이상 8천명 육박…장수마을 1위 '전남 고흥'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.02 10:52

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

작년 기준 7,740명…여성이 남성보다 4.57배
고흥군 '75명' 최다, 경북 울릉군 '0명' 최저
남인순 "초고령사회 노인복지 예산지원 강화"

남인순 더불어민주당 의원.

남인순 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

전국 229개 시·군·구 중 인구 10만명당 100세 이상 인구가 가장 많은 곳은 전남 고흥군이고, 가장 적은 곳은 경북 울릉군으로 나타났다.


2일 더불어민주당 남인순 의원(서울 송파병)이 통계청으로부터 제출받은 '100세 이상 인구 현황' 국정감사 자료에 따르면 100세 이상 인구는 지난 2020년 5,624명에서 2024년 7,740명으로 37.62% 증가했다. 지난해 기준 남성은 1,389명(17.95%), 여성은 6,351명(82.05%)으로 여성 인구가 4.57배 가량 많은 것으로 분석됐다.

상위 10개 시·군·구를 중심으로 살펴보면, 2024년 기준 인구 10만명당 100세 이상 인구는 전남 고흥군이 75명으로 가장 많았으며, 이어 강원 정선군 71명, 경북 영양군 60명, 충남 부여군 58명 등의 순으로 집계됐다. 100세 이상 인구 상위 10곳 중 5곳이 호남권인 것으로 나타났다.


반면, 인구 10만명당 100세 이상 인구가 가장 적은 곳은 경북 울릉군으로 0명이며, 그 다음으로 부산 강서구 2명, 울산 중구·울산 남구 각 5명, 경남 창원시 6명 등의 순으로 파악됐다.


남 의원은 "100세 이상 노인 인구가 8,000명에 육박하고, 올해 65세 이상 인구도 전체 인구의 20%를 돌파해 본격적인 초고령사회에 진입했다"며 "10월 2일 '노인의 날'을 맞아 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 누릴 수 있도록 노인복지 예산과 지원을 더욱 강화해야 한다"고 강조했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

"빈손은 싫고, 새건 비싸고"…명절 선물도 중고거래 시대

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기