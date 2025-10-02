100세 이상 8천명 육박…장수마을 1위 '전남 고흥'

작년 기준 7,740명…여성이 남성보다 4.57배

고흥군 '75명' 최다, 경북 울릉군 '0명' 최저

남인순 "초고령사회 노인복지 예산지원 강화"

남인순 더불어민주당 의원. AD 원본보기 아이콘

전국 229개 시·군·구 중 인구 10만명당 100세 이상 인구가 가장 많은 곳은 전남 고흥군이고, 가장 적은 곳은 경북 울릉군으로 나타났다.

2일 더불어민주당 남인순 의원(서울 송파병)이 통계청으로부터 제출받은 '100세 이상 인구 현황' 국정감사 자료에 따르면 100세 이상 인구는 지난 2020년 5,624명에서 2024년 7,740명으로 37.62% 증가했다. 지난해 기준 남성은 1,389명(17.95%), 여성은 6,351명(82.05%)으로 여성 인구가 4.57배 가량 많은 것으로 분석됐다.

상위 10개 시·군·구를 중심으로 살펴보면, 2024년 기준 인구 10만명당 100세 이상 인구는 전남 고흥군이 75명으로 가장 많았으며, 이어 강원 정선군 71명, 경북 영양군 60명, 충남 부여군 58명 등의 순으로 집계됐다. 100세 이상 인구 상위 10곳 중 5곳이 호남권인 것으로 나타났다.

반면, 인구 10만명당 100세 이상 인구가 가장 적은 곳은 경북 울릉군으로 0명이며, 그 다음으로 부산 강서구 2명, 울산 중구·울산 남구 각 5명, 경남 창원시 6명 등의 순으로 파악됐다.

남 의원은 "100세 이상 노인 인구가 8,000명에 육박하고, 올해 65세 이상 인구도 전체 인구의 20%를 돌파해 본격적인 초고령사회에 진입했다"며 "10월 2일 '노인의 날'을 맞아 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 누릴 수 있도록 노인복지 예산과 지원을 더욱 강화해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>