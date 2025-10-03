"이날은 쉽니다"…백화점·마트·쇼핑몰, 추석 휴무일 총정리

최장 10일 연휴

최장 10일간 이어지는 추석 연휴 기간, 가족 단위 쇼핑이나 먹거리 장보기 등을 위해 백화점과 쇼핑몰, 대형마트 등을 찾는 소비자들이 적지 않을 것으로 예상된다. 연휴 기간 점포별로 문을 열지 않거나 일자별로 영업시간을 단축하는 곳이 있어 사전에 일정을 확인해야 한다.

3일 유통업계에 따르면 롯데백화점과 신세계백화점, 현대백화점은 연휴 기간 점포별로 이틀씩 휴무에 들어간다. 롯데백화점은 본점·잠실점 등 29개 점포가 추석 전날인 5일부터 6일까지 이틀간 문을 닫는다. 분당점·센텀시티점 등 나머지 2곳은 추석 당일과 다음날인 6~7일 휴점한다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 182,200 전일대비 1,100 등락률 -0.60% 거래량 47,533 전일가 183,300 2025.10.02 15:30 기준 관련기사 신세계百, 추석 선물세트 매출 신기록…전년比 21.2%↑수천명 '깃발 부대' 면세점 휩쓸었다…비자 '빗장' 풀린 中 단체관광G마켓, 동남아 e커머스 '라자다'와 제휴…신세계·알리 동맹 첫 협업 전 종목 시세 보기 close 백화점도 강남점·타임스퀘어점·사우스시티·센텀시티점·대구신세계·대전신세계 Art＆Science·마산점·김해점·광주신세계·의정부점·천안아산점 등 11개 매장이 5일과 6일에 쉰다. 신세계 본점은 추석 당일인 6일과 7일에 휴점하고, 하남점은 6일 하루만 문을 닫는다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 1,000 등락률 +1.15% 거래량 124,040 전일가 86,600 2025.10.02 15:30 기준 관련기사 현대百, 마카오 최대 리조트와 맞손…"VIP 서비스 강화"현대百, 천호점에 도쿄장난감미술관 팝업 개장[클릭 e종목]"현대백화점, 펀더멘탈과 지배력의 하모니" 전 종목 시세 보기 close 도 무역센터점·천호점·목동점·중동점·킨텍스점·판교점·더현대 서울·더현대 대구·울산점·충청점 등 10개점이 5~6일 휴점하고, 압구정본점·신촌점·미아점·울산동구점 등 4곳은 6~7일 문을 닫는다.

대형마트는 추석 당일과 의무휴업일로 지정된 둘째 주 일요일인 12일 문을 닫는 곳이 많다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 74,800 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 187,083 전일가 74,700 2025.10.02 15:30 기준 관련기사 이마트, 5일까지 고래잇페스타…추석 먹거리 할인조선호텔앤리조트 새 대표에 최훈학 SSG닷컴 대표…"마케팅 전문가"신세계디에프, 베테랑 경영인 이석구 신임 대표 내정 전 종목 시세 보기 close 의 경우 전국 133개 점포 중에서 서울 양재점·청계천점, 경기 과천점·산본점·평촌점·의정부점 등 43개 점포가 6일에 쉬고 나머지 점포들은 의무휴업일에 맞춰 돌아가면서 문을 닫는다. 대표적으로 김포한강점, 오산점 등 6개 점포는 대체공휴일인 8일에 쉰다.

홈플러스와 롯데마트는 추석 당일인 6일에 각각 19개점과 30여개점만 문을 닫는다. 나머지 점포는 오전 10시~오후 11시인 기존 영업 시간을 오전 11시부터 오후 10시까지로 변경한다. 의무휴업일인 12일에는 홈플러스와 롯데마트 대다수 점포가 문을 열지 않는다.

아울렛은 설 연휴 기간 영업시간을 탄력적으로 운영한다. 롯데아울렛 21개 전점과 롯데몰 산본점은 추석 당일인 6일 하루 휴점한다. 또 롯데몰 5개점(잠실 롯데월드몰, 타임빌라스 수원몰, 수지점, 김포공항점, 은평점)은 연휴 기간 휴점 없이 영업하는데, 6일에만 기존 오전 10시30분인 개장 시간을 오후 12시로 늦춘다.

신세계사이먼 프리미엄아울렛도 연휴 기간 휴무 없이 정상 영업을 하고, 추석 당일인 6일에만 개장 시간을 오후 12시로 변경한다. 이 밖에 현대아울렛과 커넥트 현대는 추석 당일인 6일에 휴점한다.

한편 쿠팡과 SSG닷컴, 컬리 등 온라인 플랫폼은 추석 연휴에도 대부분 당일배송과 새벽 배송을 운영한다. 쿠팡은 연휴 기간 휴무 없이 배송 시스템을 가동하며 SSG닷컴은 6일, 컬리는 7일만 제외하고 정상 배송한다. 11번가 '슈팅배송'도 수도권 지역을 대상으로 6일 하루만 제외하고 오전 11시 이전 주문 시 당일배송을 통해 상품을 받아볼 수 있다.





