사천시, 사천우주항공 국가철도망 구축 캠페인 전개

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.02 09:38

"우주항공 중심도시인 사천의 미래
100년을 위해 꼭 건설되어야"

경남 사천시는 제29회 노인의 날 기념식 및 어르신 한마음 대회에서 우주항공산업의 중심도시 '사천우주항공 국가철도망 구축'을 위한 캠페인을 전개했다고 2일 밝혔다.


이번 행사에는 박동식 사천시장을 비롯해 대한노인회 사천시지회 안규탁 회장을 비롯한 사천시 관내 어르신 1300여명이 함께해 어르신들의 건강한 노후생활 영위와 경로효친 사상을 계승 발전시켜 나갔다.

시는 이번 노인의 날 기념식 행사에서 '사천우주항공 국가철도'를 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라고 캠페인을 진행하며 전국적인 공감대 형성에 나섰다.

박동식 시장은 "지역사회 발전에 기여한 어르신들께 감사의 말씀을 드리며, 앞으로도 어르신들의 건강한 노후생활을 위해 다양한 문화 활동에 힘쓰겠다"고 말했다.


또한 "우주항공 중심도시인 사천의 미래 100년을 위해 사천우주항공 국가철도는 꼭 건설되어야 한다"고 강조했다.


한편, 이날 노인의날 기념식 및 어르신 한마음 대회에는 1부 기념식에 노인강령 낭독 및 유공자 표창 등이 진행되고, 2부 한마음 대회에서는 한궁 대회, 각종 공연 및 실버 가요대회 등 다채로운 공연과 체험 행사로 마무리됐다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

