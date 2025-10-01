경남교육청, 2026학년도 공립 중등·사립 교사 공개 채용

공립 중등 674명·사립 157명

경남교육청이 2026학년도 공립 중등학교 교사 674명과 사립학교 위탁 교사 157명을 공개 채용한다.

공립 선발 인원은 ▲중등교사 576명 ▲특수교사(중등) 32명 ▲보건교사 30명 ▲사서교사 5명 ▲전문상담교사 13명 ▲영양교사 18명이다.

이는 지난 8월 6일 사전 예고한 568명보다 106명 늘어난 규모로 온라인 학교와 공동 교육과정 운영 등 고교학점제의 안정적 시행을 위한 교원 정원 확충 노력이 반영됐다.

경남교육청. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

사립 교사 선발은 도내 55개 사립학교 법인으로부터 도 교육청이 1차 시험을 위탁받아 22개 과목에서 157명을 뽑는다.

그중 9개 법인으로부터 위탁받은 10개 과목은 2차 시험까지 공립과 똑같이 시행된다.

응시 원서는 오는 13일 오전 9시부터 17일 오후 6시까지 '온라인 교직원 채용시스템'에 제출해야 한다.

1차 시험은 오는 11월 22일이며 교육학(논술형)과 전공 A·B(단답형·서술형)로 진행된다.

2차 시험은 체육, 음악, 미술, 전기, 정보, 컴퓨터 등 실기 과목의 경우 내년 1월 13일부터 14일(미술 2일, 기타 1일), 교수학습지도안 작성과 수업 실연, 교직 적성 심층 면접은 내년 1월 20일에서 21일에 각각 진행된다.

1차 시험 합격자는 오는 12월 26일, 최종 합격자는 내년 2월 5일에 발표된다.

도 교육청은 현재 유치원·초등학교·특수학교(유·초등) 교사 222명을 채용 중이다.

1차 시험은 오는 11월 8일 시행되며 최종 합격자는 내년 1월 28일 발표된다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>