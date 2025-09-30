광주시, 흰 지팡이의 날·점자의 날 기념 시각장애인 복지대회 성료

방세환 시장 "교육·일자리·문화·복지 등 다양한 영역서 기회 누리도록 지원"

㈔경기도시각장애인연합회 광주시지회는 30일 지역 내 시각장애인과 시민 300여 명이 참석한 가운데 제46회 흰 지팡이의 날 및 제99주년 점자의 날을 기념하는 '광주시 시각장애인 복지대회'를 성황리에 개최했다.

㈔경기도시각장애인연합회 광주시지회가 30일 제46회 흰 지팡이의 날 및 제99주년 점자의 날을 기념하는 '광주시 시각장애인 복지대회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'흰 지팡이의 날'은 시각장애인이 스스로 길을 찾고 일상생활을 영위할 수 있도록 돕는 필수 보조기구인 흰 지팡이의 중요성을 알리고 시각장애인의 자립과 성취를 대중에게 인식시키기 위해 1980년 세계시각장애인연합회가 제정한 기념일이다.

특히, 올해는 경기도시각장애인연합회 광주시지회 설립 25주년을 맞아 기념행사와 함께 특별히 광주시 시각장애인 복지대회를 개최했다.

행사에는 방세환 시장과 허경행 시의회 의장을 비롯한 내빈들이 참석했으며 시각장애인 복지 향상에 기여한 10여 명의 유공자에게 표창이 수여됐다.

강복경 광주시지회장은 "이번 복지대회를 통해 시민들이 시각장애인의 어려움을 이해하고 장애인과 비장애인이 함께 상생할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

방세환 시장은 "광주시민 모두가 차별 없이 존엄한 삶을 누릴 수 있는 도시를 만들기 위해 노력하겠다"며 "시각장애인 여러분이 교육, 일자리, 문화, 복지 등 다양한 영역에서 더 많은 기회를 누릴 수 있도록 정책과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



