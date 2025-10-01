본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

롯데타운 잠실, '미식 성지' 자리매김…라콘차·르뵈프 등 입점

박재현기자

입력2025.10.01 06:00

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2일 정통 스페인 다이닝 '라콘차' 에비뉴엘서 공개
11월중 스테이크 맛집 '르뵈프' 롯데월드몰 최초 입점
1~8월 잠실 월드몰 다이닝 고객 전년比 15% ↑

롯데백화점은 2일 잠실 에비뉴엘 6층에 스페인 음식 전문점 라콘차(La Concha)'가 유통업계 최초로 문을 연다고 1일 밝혔다. 11월 중에는 잠실 롯데월드몰 6층에 스테이크 전문점 '르뵈프(Le Boeuf)'를 유통업계 최초로 선보인다.

서울시 송파구 신천동에 위치한 잠실 에비뉴엘 6층에 오픈한 '라콘차' 매장투시도. 롯데백화점 제공

서울시 송파구 신천동에 위치한 잠실 에비뉴엘 6층에 오픈한 '라콘차' 매장투시도. 롯데백화점 제공

AD
원본보기 아이콘

'라콘차'는 스페인 산세바스티안의 해변 이름으로, 국내 대표 스페인 레스토랑 '스페인클럽'과 롯데백화점이 협업해 기획한 브랜드다. 정통 스페인 요리에 한국의 제철 식재료를 접목하여 현대적으로 재해석한 모던 스페니시 다이닝을 선보이는 것이 특징이다.


11월 중 오픈하는 '르뵈프'는 프랑스어로 소고기를 뜻한다. 합리적인 가격으로 양질의 클래식 스테이크 요리를 선보이는 여의도 인기 맛집으로 알려져 있다. 이번 매장은 '르뵈프'의 유통사 최초 매장이다. 가족 단위 고객이 많은 잠실 롯데월드몰의 특성을 반영해 '주류 필수 주문' 등 일부 옵션은 제외한 특화 다이닝 공간으로 기획했다.

롯데타운 잠실은 올해 프리미엄 다이닝 라인업을 대폭 강화하고 있다. '서령', '콘피에르 셀렉션', '신라제면', '이타마에스시' 등 유통업계 최초 브랜드를 비롯해 올해에만 총 17개의 신규 다이닝을 선보인다. 특히 일본 정통 사누끼 우동 전문점 마루가메우동 국내 1호점은 지난달 15일 문을 연 직후부터 매일 긴 대기 행렬을 기록하며 폭발적인 인기를 얻고 있다. 신규 다이닝 중 약 70%가 잠실 롯데월드몰에 입점한 결과, 지난 1~8월 롯데월드몰의 다이닝 이용 고객 수는 전년 동기 대비 15% 증가했다.


최형모 롯데백화점 푸드부문장은 "올해 롯데타운 잠실은 국내 1호 글로벌 다이닝부터 롯데백화점과 유명 브랜드의 협업 F&B까지 다채로운 미식 콘텐츠를 선보이며 '미식의 랜드마크'로 도약한 한 해였다"며 "국내 최고의 쇼핑몰의 위상에 걸맞게 앞으로도 감각적인 다이닝을 적극 도입해 서울을 대표하는 미식 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부의 상징'서 졸지에 "사기꾼 상징" 시그니엘…"관리비만 年4000 나가는데 공실" '부의 상징'서 졸지에 "사기꾼 상징" 시그니엘…"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

삼성전자, APEC에서 두 번 접는 '트라이폴드폰' 공개 전망

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

새로운 이슈 보기