의료진 만난 李 "2~3년 의료대란으로 고생 많았다"

이재명 대통령이 29일 추석 연휴를 앞두고 서울 중구 국립중앙의료원을 방문해 간담회장으로 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

추석을 앞두고 이재명 대통령이 29일 응급의료 현장을 찾았다. 이 대통령은 의료진을 만나 "최근 2∼3년간 일종의 의료대란 과정에서 여러분도 마음고생, 몸 고생이 너무 많았다"고 말했다.

이 대통령은 이날 국립중앙의료원에서 진행한 현장 의료진 간담회에서 "우리 국민의 의료에 대한 신뢰도가 매우 높고, 여러분의 역할도 매우 크다"며 이같이 위로했다.

이 대통령은 "지금도 완전히 해결된 것은 아닌 것 같은데, 그래도 많은 것들이 정상으로 돌아오고 있는 것 같아서 다행스럽게 생각한다"며 "응급실 뺑뺑이라는 현상이 어떤지는 잘 모르겠는데, 제가 체감하기로는 항의나 제보 등이 많이 줄어든 것으로 봐서 조금 개선된 것 같다"고 언급했다.

이어 이 대통령은 "대한민국은 공공의료 비중이 병실 등 여러 기준으로 매우 부족한 나라에 속하는데, 한편으로 의료보장 체계는 전 세계에서 으뜸으로 쳐 국민이 느끼는 의료 혜택은 상당히 크다"며 "어려운 환경 속에서도 국민 의료보장 수준이 높은 건 의료인들의 헌신과 희생이 기반이 됐다는 얘기도 타당성이 있다"고 강조했다.

비공개로 이어진 간담회에서는 응급실 미수용 문제와 의료인들의 애로사항을 해결하기 위한 방안이 논의됐다. 강유정 대변인에 따르면 서길준 국립중앙의료원장은 중증 필수 의료 네트워크 및 광역응급의료상황실 강화, 인공지능을 활용한 응급의료자원 배분·수용 시스템 강화, 응급환자 미수용 관리 시스템 구축 등을 언급했다고 한다. 의료인들의 경우 인력난과 보수 격차로 인한 충원의 어려움을 토로했다.

이에 이 대통령은 코로나19 당시 공공의료원에서 발생한 손실과 정부의 지원 규모, 방안 등을 물으며 보건복지부 장관에게 대안을 마련하라고 지시했다.

한편 이 대통령은 간담회 전 의료원 격리실을 돌아보며 코로나19 환자의 현황 등을 묻고 현장 인력들과 대화를 나눴다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>