"北 김정은 외가는 제주에 뿌리"…외할머니 이맹인 사진보니

김정은 외할머니 사진 최초 공개

생모 고용희는 재일교포 출신

김정은 북한 국무위원장의 생모 고용희의 가족사가 처음으로 공개됐다. 고용희는 재일교포 출신이며 외가는 제주에 뿌리를 둔 것으로 밝혀졌다.

김정은 북한 국무위원장의 외할머니(왼쪽)와 김 위원장.

고미 요지 일본 도쿄신문 전 논설위원은 28일 채널A '이제 만나러 갑니다'에서 고용희 일가의 실체에 대해 밝혔다. 일본 논픽션 저널리스트인 고미 전 논설위원은 고용희 일가를 10년간 추적해왔으며 김정은의 이복형 김정남을 직접 취재한 유일한 언론인이기도 하다. 그는 지난 6월 고용희의 이복 오빠 인터뷰 등을 토대로 고용희 생애와 가족 관계에 대해 취재한 책 '고용희 - 김정은의 어머니가 된 재일 코리안'을 발간하기도 했다.

고미 전 논설위원에 따르면 고용희는 1952년 일본 오사카에 태어나 시내 코리아타운에서 유년 시절을 보냈다. 고용희는 1962년 재일교포 귀국 사업을 통해 북한으로 건너가 만수대 예술단 무용수로 활동했다. 이후 김정일 국방위원장의 눈에 들어 그와의 사이에서 김정철·김정은·김여정 2남 1녀를 낳았다.

하지만 그간 북한에서 고용희를 언급하는 것은 금기로 통했다. 이와 관련 고미 전 논설위원은 재일교포인 고용희 출신 성분이 김정은 위원장의 콤플렉스로 작용한 결과라는 분석을 내놨다. 북한 사회에서 재일교포는 상대적으로 낮은 신분으로 인식되는 만큼 생모의 출신이 언급되는 데 대해 민감하게 여겼다는 것이다. 김정은 위원장이 배우자인 리설주와 딸 김주애를 공식 석상에 자주 노출해 온 것 역시 이같은 배경과 연관 있다고 짚었다.

고용희의 모친이자 김정은의 외할머니 이맹인의 사진도 최초 공개됐다. 사진 속 이맹인은 김정은과 상당히 닮은 모습이다.

고미 전 논설위원이 이맹인의 친척을 통해 입수한 호적을 보면, 이맹인은 제주 출신이다. 이맹인은 일제강점기 때 일본으로 건너가 고용희를 낳았다. 고미 전 논설위원은 "김정은이 외할머니 얼굴과 분위기를 많이 닮았다"며 "성격이 호탕했던 이맹인이 남편을 따라 북한행을 결심한 것으로 보인다"고 말했다.





