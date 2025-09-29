중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국이 시행된 29일 서울 종로구 경복궁을 찾은 중국인 관광객들이 즐거운 시간을 보내고 있다.
[포토] 중국인 관광객으로 북적이는 경복궁
2025년 09월 29일(월)
