[포토] 국방위 현안 질의에 답하는 김규하 육군참모총장

김규하 육군참모총장이 29일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 의원의 질의에 답하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>