강원도, 평창 친환경 수소 생산시설 시운전 중…연내 운영 예정

이종구기자

입력2025.09.29 14:51

풍력 활용한 수전해 기반 수소생산시설 시운전 중

강원특별자치도(도지사 김진태)는 평창의 풍력발전을 활용한 수전해 기반 수소생산기지를 연내 준공을 목표로 시운전 중이라고 29일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 사업은 평창군 대관령면 횡계리 일원에 총 121억원(국비 54억3000만원, 민자 50억7000만원, 풍력(현물) 16억원)의 사업비를 투입하여, 풍력 발전에너지를 연계한 2.5㎿급 수전해 설비(1t/일) 구축하는 사업으로, 생산된 그린수소는 공급 배관망을 통해 인근 대관령 수소충전소에 직접 공급하여 수소차량 충전에 소비된다.


본 사업은 산업통상자원부의 '2022년 수전해기반 수소생산기지 구축사업' 공모에 선정된 사업으로, 강원도(풍력 에너지제공), 한화솔루션(설비구축), 한국가스기술공사(운영)가 함께 참여하고 있다.

손창환 글로벌본부장은 "본 사업을 통해 우리 도의 청정수소 생산 및 공급 기반을 마련해 도내 늘어가는 수소 수요 변동성에 효과적으로 대응하고, 수소 유통비용 절감 효과를 기대 할 수 있을 것"이라고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

