野 '주식·디지털자산 특위' 출범…배당소득세율 9% 추진키로

장보경기자

입력2025.09.29 14:34

주식 특위 이어 금투협 방문 행보
장외집회·필버→민생·정책정당 부각

국민의힘 '주식 및 디지털 자산 밸류업 특별위원회'가 29일 출범했다. 주식·가상자산 관련 실용적 정책을 발굴해 개인 투자자들의 민심을 겨냥한다는 계획이다. 주식 배당소득세율을 현행 14%에서 9%로 낮추는 세법 개정도 추진한다.


국민의힘은 이날 오전 최고위원회의에서 '주식 및 디지털 자산 밸류업 특별위원회' 설치안을 의결했다. 특위 1차 회의는 추석 연휴 직후인 다음 달 10일 진행할 예정이다.

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 29일 서울 여의도 한국금융투자협회에서 열린 국민의힘 자본시장 현장 간담회에서 참석자들과 함께 기념촬영을 위해 자리하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 29일 서울 여의도 한국금융투자협회에서 열린 국민의힘 자본시장 현장 간담회에서 참석자들과 함께 기념촬영을 위해 자리하고 있다. 연합뉴스

특위 위원장에는 4선 중진인 김상훈 의원을 내정했다. 김 의원은 기획재정위원장, 정책위원장을 지내는 등 당내 정책통이라는 평가를 받는다.


위원으로는 김은혜·김재섭·고동진·박수민·최보윤 국민의힘 의원 등을 임명했다. 외부 전문가도 추후 위촉할 예정이다.


국민의힘은 당 대표 직속 특위를 통해 주식시장과 가상자산 시장을 활성화하고 신뢰를 회복하려는 구상이다. 배당소득 분리과세 기준 완화와 더불어 가상자산 분야를 집중적으로 공략할 것으로 보인다. 김 의원은 "국내 주식시장은 금리 인하 기대감에 힘입어 뚜렷한 호재 없이 지탱돼 온 상황"이라며 "배당소득 분리 과세 등을 통해 자본시장을 활성화해야 한다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 당 지도부는 이날 오후 서울 영등포구 금융투자협회를 찾아 개인 투자자들의 민심을 겨냥한 행보를 이어갔다. 장 대표는 이 자리에서 자본시장 현안 간담회를 열고 연 2000만원 이하 국내 주식 배당소득세율을 현행 14%에서 9%로 낮추는 세법 개정을 추진한다고 밝혔다.


장 대표는 "국내 모든 주식 배당소득에 대해 분리 과세를 하도록 하고 세율은 낮추겠다"며 "최대 45%까지 누진세율이 적용되던 연 2000만원 이상 종합과세 대상자에 대해서도 최고 세율을 25%로 파격 인하하겠다"고 말했다.


국민의힘은 추석 연휴를 앞두고 민생·정책 정당 이미지 부각에 힘쓰는 모양새다. 대구·서울 두 차례 장외 집회와 연이은 국회 필리버스터(무제한 토론)로 대여 투쟁 수위를 최고조로 끌어올렸지만 여론의 호응을 얻기엔 부족하다는 판단이 깔린 것으로 풀이된다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
