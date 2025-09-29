본문 바로가기
NH투자증권, 트레이딩시스템 및 홈페이지 주소 변경

송화정기자

입력2025.09.29 10:04

NH투자증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 브랜드 'QV(큐브)'의 브랜드 리뉴얼에 이어 홈트레이딩시스템(HTS) 브랜드 및 홈페이지 주소까지 변경을 완료했다고 29일 밝혔다.

NH투자증권은 'N2(엔투)'를 통해 기업 브랜드 이미지 및 인지도를 제고한다는 계획이다. HTS 브랜드 역시 'QV'에서 'N2'로 변경되며 HTS에 새로 접속한 시점부터 변경된 아이콘 이미지를 확인할 수 있다. 홈페이지 주소는 NH농협금융그룹의 일원으로서 계열사 내 증권업을 담당하는 점을 직관적으로 표현했다. 홈페이지 주소가 변경됨에 따라 임직원의 이메일 주소 역시 동일하게 변경했다.


NH투자증권은 오랜 시간 사용해 온 QV 브랜드를 N2로 전환함으로써 고객과의 접점을 확대하고 다양한 채널에서 일관된 커뮤니케이션을 통해 소통을 강화한다는 방침이다. 윤병운 NH투자증권 사장은 "N2는 직관적으로 NH투자증권을 떠올릴 수 있는 브랜드인 만큼 고객과의 소통에 활용도가 높을 것으로 기대한다"면서 "보다 다양한 접점 채널에서 N2를 활용하여 NH투자증권의 인지도를 확대할 계획"이라고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제

