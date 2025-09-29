국가정보자원관리원 대전 본원 전산실 화재로 전산망 마비 사태가 이어지고 있는 29일 서울 종로구 광화문우체국에 설치된 무인우편접수기에 우편물 접수 불가 안내문이 붙어 있다.
[포토] 국가정보자원관리원 화재로 국가전산망 먹통 나흘째
2025년 09월 29일(월)
