SK스토아, 명품패션 베테랑 김민향 쇼호스트 영입

SK스토아는 패션 카테고리를 강화하기 위해 새 프로그램 '취향상점'을 론칭한다고 29일 밝혔다.

다음 달 11일부터 선보이는 취향상점은 SK스토아가 TV홈쇼핑 주 고객층을 겨냥해 여성향 브랜드 아이덴티티를 강화하고, 고객 인지도와 충성도를 높이기 위해 기획한 프로그램이다. 약 30년 경력의 김민향 쇼호스트를 영입해 SK스토아를 떠올렸을 때 생각나는 대표 프로그램으로 각인시키겠다는 포부다.

김 쇼호스트는 다양한 채널의 TV홈쇼핑에서 활약하며 명품·패션 카테고리에서 전문가로 자리 잡았다. 특유의 차분한 설명과 친근한 이미지를 활용해 TV홈쇼핑 고객들 사이에서 인지도가 높다.

SK스토아와 김 쇼호스트가 선보이는 취향상점은 앞으로 여성 의류를 중심으로 슈즈, 액세서리, 명품 등 여성 토탈 패션을 소개할 예정이다. 방송 시간도 토요일 오후 9시 21분부터 2시간 동안 진행하는 특집 방송으로 준비했다. 첫 방송에서는 ▲버버리 롱 퀼팅 코트 및 체크 스카프 ▲마쥬 아이웨어 ▲가이거 로로 로퍼 ▲디엘라 순금 주얼리 등의 상품을 선보인다.

양맹석 SK스토아 대표는 "TV쇼핑 업계에서 가장 중요한 카테고리 중 하나인 패션 영역을 강화하기 위해 베테랑 쇼호스트를 영입하고 특별 프로그램을 기획했다"며 "이를 통해 고객 인지도와 충성도를 높이고 다양한 패션 브랜드가 소프트랜딩할 수 있는 선순환 구조까지 만들어나갈 것"이라고 전했다.





