[폴폴뉴스]李대통령 지지율 3주 연속 하락…PK·서울서 하락세 보여

李 대통령 지지율 52%,부정평가 44.1%

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 3주 연속 하락세를 보였다. 한미 관세 협상 우려와 사법부 압박 논란 등이 지지율 하락에 영향을 미친 것으로 보인다. 캐스팅보트로 여겨졌던 부산·울산·경남(PK)와 서울, 대전·세종·충청 등에서 지지율 하락이 두드러졌다.

29일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 22~26일 전국 18세 이상 유권자 2527명 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±1.9%포인트, 응답률은 4.8%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지율은 지난주보다 긍정평가가 1%포인트 줄어든 52.0%로 조사됐다. 부정평가는 0.5%포인트 오른 44.1%로 나타났다.

특히 PK에서 지지율이 4.5%포인트(48.8%→44.3%), 서울에서 3.7%포인트(52.1%→48.4%), 충청권에서 2.8%포인트(52.6%→49.8%) 각각 하락했다.

정당지지도(에너지경제신문 의뢰로 25~26일 전국 18세 이상 유권자 1010명 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.9%)에서는 더불어민주당 지지율이 0.9%포인트 하락한 43.3%로 나타났다. 국민의힘도 0.3%포인트 하락한 38.3%였다. 개혁신당은 3.4%, 조국혁신당은 3.0%로 조사됐다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





