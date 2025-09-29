본문 바로가기
자동차

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

오현길기자

입력2025.09.29 08:43

다양한 편의·안전사양 기본 적용
가솔린 2826만원·하이브리드 3270만원부터

현대자동차는 29일 국내 대표 중형 세단 쏘나타 연식 변경 모델 '2026 쏘나타 디 엣지'를 출시하고 판매를 시작한다고 밝혔다. 고객 선호도가 높은 사양들을 구성한 신규 트림 'S'를 추가하고, 트림별로 다양한 편의·안전 사양을 기본 적용했다.


2026 쏘나타 디 엣지. 현대차

S 트림은 엔트리 트림 '프리미엄'을 기반으로 ▲12.3인치 클러스터·내비게이션 ▲후측방 충돌방지 보조 ▲고속도로 주행 보조 ▲1열 통풍시트 ▲듀얼 풀오토 에어컨 등을 기본 탑재했다.

또 프리미엄 트림에는 ▲전방 충돌방지 보조 ▲스마트 크루즈 컨트롤 ▲ECM 룸미러 ▲트렁크 리드 조명을 적용했다.


주력 트림인 '익스클루시브'에는 ▲원격 스마트 주차 보조 ▲서라운드 뷰 모니터 ▲후측방 모니터 ▲측방 주차거리 경고 ▲후방 주차 충돌방지 보조 등 편의·안전 사양을 기본화하고, 최상위 트림 '인스퍼레이션'에는 나파가죽 시트와 메탈 페달을 기본 적용해 고급감을 더했다.


현대차 는 클러스터 및 인포테인먼트 디자인을 변경할 수 있는 '디스플레이 테마'를 블루링크 스토어를 통해 판매하고, 쏘나타 역대 모델이 등장하는 '쏘나타 40주년 디스플레이 테마'도 새롭게 선보였다.

가격은 스마트스트림 가솔린 2.0 모델 ▲프리미엄 2826만원 ▲S 2956만원 ▲익스클루시브 3260만원 ▲인스퍼레이션 3549만원이며, 1.6 터보 모델은 ▲프리미엄 2892만원 ▲S 3022만원 ▲익스클루시브 3326만원 ▲인스퍼레이션 3615만원 ▲N 라인 3674만원이다.


하이브리드는 세제혜택 반영 기준으로 ▲프리미엄 3270만원 ▲S 3371만원 ▲익스클루시브 3674만원 ▲인스퍼레이션 3979만원이다.


2026 쏘나타 디 엣지. 현대차

한편 현대차는 쏘나타 출시에 맞춰 이름에서 'S'가 빠진 'ONATA의 전설 이즈 백' 디지털 캠페인을 진행한다. 이 영상은 1990년대 후반 쏘나타의 엠블럼 'S'를 간직하면 원하는 대학에 합격할 수 있다는 소문이 사회 현상처럼 퍼졌던 것에서 착안해 고객이 바라는 모든 'S'가 이루어지길 바라는 마음을 담았다. 10월말까지 하이브리드 차량을 계약하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 보증 기간을 연장해주는 '워런티 플러스'도 제공할 예정이다.


현대차 관계자는 "선호도가 높은 필수 사양들을 합리적으로 구성한 S 트림을 추가하고 다양한 편의사양을 기본 적용해 전반적인 상품 경쟁력을 높였다"며 "40년간 많은 사랑을 받아온 중형 세단 쏘나타를 강화된 상품성과 합리적인 가격으로 경험해 보시기 바란다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
