"누굴 위한 업데이트냐"…아이돌도 카카오톡 업데이트 '직격'

"전 버전으로 돌리는 기능 원해"

가수 이영지·학부모 등 사용자 원성

그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 범규가 최근 카카오톡 업데이트와 관련해 목소리를 냈다.

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 범규. 빅히트뮤직 AD 원본보기 아이콘

28일 범규는 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 "카카오톡 업데이트 왜 자기 마음대로 되는 거냐"며 "나는 뭐든지 갑자기 바뀌는 걸 제일 싫어하는 사람인데 업데이트된 거 진짜 너무 싫다"라고 토로했다. 그는 "이런 말 해도 괜찮을지 모르겠지만 진짜 별로"라며 "자기 마음대로 업데이트했으면 전 버전으로 돌릴 수 있는 기능도 만들어달라"고 요구했다.

그는 "획기적인 걸 추가해서 업데이트해야 하는 건 이해한다. 그런데 더 보기 어렵게 만들어놨다"면서 "남의 프로필 하나도 안 궁금한데 갤러리처럼 나열돼 있다"고 일침을 가했다. 이어 "누구 하나 좋다는 이가 없는 업데이트라니. 누구를 위한 업데이트냐"면서도 "계속 새로운 걸 만들어가고 유저를 위해 업데이트를 해주시는 건 멋있다고 생각한다. 항상 감사하다"고 덧붙였다.

앞서 가수 이영지도 자신의 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 "카카오톡 업데이트 안 하려고 버텼는데 당사자 동의 없이 이렇게 업데이트돼도 되는 거냐"며 "안 돼, 제발. 못생겼어"라고 절규했다. 그러면서 자신의 카카오톡 프로필 화면을 공유하며 "고등학생 때 (박)재범님 프사(프로필 사진)로 해놓았던 것까지 넓게 펼쳐져 있다"며 "지금 다 지우러 간다"고 밝혔다.

지난 23일 카카오톡은 출시 15년 만에 대대적인 업데이트를 단행했다. 친구 목록은 인스타그램 피드 형식으로 바뀌었고 각 사용자의 프로필은 해당 피드를 통해 노출됐다. 숏폼 영상 탭도 추가돼 메신저를 넘어 사회관계망서비스(SNS) 기능이 강화됐다.

하지만 갑작스러운 변화에 사용자들은 불편감을 호소하고 있다. 잊고 있던 과거의 사진이 노출돼 불쾌감을 드러내는 이들이 있는가 하면 원하지 않는 타인의 사진을 억지로 봐야 한다는 점에서 피로도를 높인다는 지적이 이어지고 있다. 또 그간 숏폼을 제한해온 학부모들은 소통을 위해 아이들에게 카카오톡을 설치해준 경우가 많은데, 그간의 노력이 무색하게 아이들이 무분별하게 숏폼에 노출됐다며 분통을 터뜨렸다. 법정대리인이 숏폼 기능 등을 제한하기 위해서는 가족관계증명서를 제출해야 하며, 1년마다 갱신해야 한다.

카카오 측은 "이용자들의 피드백을 경청하고 이를 반영해 기능을 개선해 나갈 예정이다"라는 입장을 추가로 발표했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>