우리금융, 국가정보자원관리원 화재 관련 비상대응체계 즉시 가동

황윤주기자

입력2025.09.28 14:49

피해상황 점검 및 고객 불편 최소화 총력

우리금융그룹은 지난 26일 저녁 발생한 국가정보자원관리원 전산센터 화재 직후 그룹 차원의 비상대응체계를 즉시 가동했다고 28일 밝혔다. 그룹 위기대응협의회를 중심으로 매뉴얼에 따라 시스템 영향도를 점검하고 고객 안내 및 대체 수단을 마련해 피해 최소화에 주력하고 있다는 설명이다.


구체적으로 대체 신분증을 활용한 거래 지원과 함께, 우리WON뱅킹 앱은 물론 은행, 증권, 보험 등 각 계열사 홈페이지와 콜센터 등 다양한 채널을 통해 고객 안내를 강화하는 등 다각적인 조치를 시행 중이다.

또 전산 복구가 지연될 경우에 대비해 영업점 중심의 보완 절차와 긴급 전산 개발 준비를 마쳤으며, 그룹 차원에서 신속하게 지원할 계획이다.


우리금융그룹 관계자는 "29일 영업 개시 전 회의를 통해 고객 서비스 현황을 다시 점검할 것"이라며 "고객 서비스 안정을 최우선 과제로 삼아 불편 최소화를 위해 전사적 대응을 이어가겠다"고 밝혔습니다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
