"애플, 챗GPT 닮은 내부 앱 개발…시리 개편 돌입"

'베리타스' 코드명 앱 통해 기능 테스트

내년 3월 시리 공개 목표…AI 경쟁력 척도

팀쿡 "AI는 수십년 만의 최대 변화…이겨야"

애플이 내년 공개 예정인 인공지능(AI) 비서 시리의 대개편을 앞두고, 챗GPT와 유사한 내부 전용 앱을 개발해 시험 운용에 들어갔다.

블룸버그통신은 애플이 내년으로 예정된 인공지능(AI) 비서 '시리'의 대대적 개편을 앞두고, 이를 시험하기 위해 챗GPT와 유사한 아이폰 앱을 개발했다고 블룸버그 통신이 27일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 이 앱의 내부 코드명은 '베리타스(Veritas)'로, 애플 AI 부서가 시리의 새로운 기능을 평가하기 위해 사내 전용으로만 활용 중이다. 노래나 이메일 같은 개인 데이터 검색, 사진 편집 등 기기 내 작업 수행 기능을 시험할 수 있다.

팀쿡 애플 최고경영자(CEO)가2022년 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 공개 행사에서 무대로 직접 나와 인사하고 있다. 연합뉴스

애플은 이 앱을 사실상 새로운 시리 기술의 시제품으로 만들어 직원들이 효율적으로 테스트하도록 했고 외부에 공개할 계획은 없는 것으로 알려졌다. 그러나 블룸버그는 "시리 개편을 준비하는 과정에서 중요한 전환점"이라고 평가했다.

새로운 시리는 당초 작년 말 출시 예정이었으나 여러 차례 연기돼 내년 3월 공개될 전망이다. 성공할 경우 애플의 AI 경쟁력 회복에 크게 기여할 것으로 업계는 보고 있다. 애플은 궁극적으로 챗GPT나 퍼플렉시티와 같은 서비스와 경쟁하면서 이를 시리 인터페이스 안에 구현하는 것을 목표로 하는 것으로 전해진다.

새로운 시리는 현재 화면에 표시된 정보에 직접 작동해 사용자가 기기를 더욱 자연스럽게 탐색할 수 있도록 설계되고 있다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 최근 회의에서 "AI는 수십 년 만의 가장 큰 변화"라며 "우리가 반드시 이겨야 할 분야"라고 강조했다. 그는 "이 기회를 잡을 것이며 필요한 투자를 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.





