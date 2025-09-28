10년만에 부활한 유엔 '대이란 제재'…韓에 영향은 "미미"

영·프·독, 이란 핵협정 위반을 근거로 제재

러시아·이란은 '무효' 주장…외교전 가열

외교부 "韓과는 교역 미미…영향 제한적"

유엔 안전보장이사회(안보리)가 10년 만에 대(對)이란 제재를 복원했다. 이란이 2015년 체결된 핵 합의(JCPOA·포괄적공동행동계획)를 위반했다는 이유에서다. 다만 한국 정부는 이미 미국 등 서방의 독자 제재로 양국 간 교역이 사실상 중단된 상황이라 이번 조치가 우리 경제에 미치는 영향은 제한적이라고 평가했다.

2006년 8월 촬영한 이란 테헤란 남부 아라크 중수로 핵시설 단지 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

28일(현지시간) 유엔본부에 따르면 안보리 결의 2231호에 근거한 제재 복원 절차 '스냅백'이 발동되면서 이날 0시(한국시간 오전 9시)부터 이란 제재가 재개됐다. 이번 스냅백으로 핵·탄도미사일 활동 관련 이전과 거래, 무기 수출입 등이 금지되고, 제재 대상 개인·단체에 대한 자산 동결과 여행 금지도 다시 적용된다.

앞서 영국·프랑스·독일은 이란이 우라늄 비축량을 제한 한도의 40배 이상으로 늘리는 등 합의 조건을 중대하게 위반했다며 지난달 제재 복원 절차를 가동했다. 다만 이란과 러시아는 이번 조치가 "불법적이며 무효"라고 강력히 반발하고 있다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 뉴욕 유엔총회 연설 직후 기자들과 만나 "우리는 모든 문제를 해결할 것"이라며 서방과의 협상 여지를 남겼다.

한국 정부는 이번 제재가 우리 기업에 주는 파급 효과가 크지 않다고 진단했다. 외교부는 "2018년 미국의 핵 합의 탈퇴 이후 이미 대이란 교역이 급감해 현재는 미미한 수준"이라며 "이번 유엔 제재 복원도 국내 업계에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 밝혔다. 이어 "정부는 국제사회의 책임 있는 일원으로서 이란 핵 문제의 평화적 해결을 위해 노력하는 한편 관계부처 협의를 통해 우리 기업의 애로를 최소화하겠다"고 덧붙였다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



