금융위 홈페이지도 아직 접속불가…당국 "장애 긴급점검 중"

국가정보자원관리원 화재 사고 여파 지속

긴급점검 중, 정상복구까지 시간 걸릴 듯



국가정보자원관리원 화재 사고로 인해 금융위원회를 비롯한 금융권 주요 정부기관 홈페이지가 아직 열리지 않고 있는 것으로 확인됐다. 정부는 시스템이 완전 정상화되기까지 일정 시간이 소요될 것으로 보고 있다.

28일 금융권에 따르면 금융위원회를 비롯해 정부 주요 기관 홈페이지는 이날 오전 기준 접속 불가 상태다. 홈페이지에 들어가면 "안정적인 서비스 제공을 위해 시스템 점검 중"이라는 메시지가 뜬다.

주요 은행 앱에 접속해도 "정부의 긴급 시스템 점검으로 주민등록증 진위확인, 국민비서, 우체국 금융서비스 등 일부 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있다"는 안내 메시지가 나온다.

금융당국은 전날 오후 국가정보자원관리원 화재 사고와 관련해 합동 '위기상황대응본부'를 설치하고 금융권 서비스 장애 상황을 긴급 점검 중이다.

권대영 금융위 부위원장 주재로 전날 서울 세종로 정부서울청사에서 열린 긴급회의에서 금융감독원과 유관기관, 각 업권 협회 등은 화재로 인한 금융권 영향과 대응 방안을 논의했다.

이번 사고로 금융권에서는 ▲주민등록증 진위 확인 등 신분 확인 서비스 ▲인터넷 지로·과금 납부 등 행정기관 연계 서비스 ▲우체국 연계 서비스 등에 장애가 발생할 가능성이 제기됐다.

은행권에 따르면 모바일신분증 발급을 비롯해 주민등록증·여권 등을 이용한 본인확인 서비스가 중단됐다. 대부분 은행에서 실물 운전면허증을 통한 본인확인만 가능하다고 공지했다.

또 공공 마이데이터를 활용한 대출 한도 조회와 관련 서류 제출, 우체국으로의 이체·계좌조회, 국고금 납부, 국민 비서 서비스 등도 이용이 어려운 상황이다.

금융위는 "금융서비스 장애로 인해 고객들이 불측의 피해를 입지 않도록 금융회사별로 세심한 대응 계획을 마련하고 사태가 안정화될 때까지 대응센터를 구축해 당국과 긴밀한 소통을 해달라"고 당부했다.

한편 정부는 국가정보자원관리원 대전 분원 내 네트워크 장비 재가동을 진행해 28일 오전 7시 기준 50% 이상, 핵심 보안장비는 전체 767대 중 763대(99%) 이상 재가동을 완료했다고 밝혔다.

화재로 전소된 배터리 384개는 전날 오후 모두 화재 현장에서 반출을 완료했다. 또 안정적인 전산시스템 운영에 필수적인 항온·항습기는 이날 새벽 5시30분 복구를 완료해 현재 정상 가동하고 있다.

행안부는 통신·보안 인프라 가동이 완료되면 화재로 인한 직접적인 피해가 없는 551개 시스템을 순차적으로 재가동할 계획이라고 설명했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>