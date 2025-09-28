본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

농협은행, 중소벤처기업진흥공단과 생산적 금융 '맞손'

부애리기자

입력2025.09.28 09:44

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
농협은행, 중소벤처기업진흥공단과 생산적 금융 '맞손'
AD
원본보기 아이콘

NH농협은행이 중소벤처기업진흥공단과 '중소벤처기업의 금융 접근성 제고 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.


이번 협약으로 두 기관은 국내 우수 중소벤처기업을 육성하고 글로벌 경쟁력 강화를 뒷받침하기 위한 생산적 금융 협력체계를 구축한다. 또 유망 중소벤처기업의 성장 디딤돌을 함께 마련해 나갈 계획이다.

주요 협약내용은 ▲중진공 추천기업에 대한 협약보증 대출 지원 및 금리 우대 ▲유망 벤처 농식품 기업에 대한 농식품 펀드 투자 ▲비수도권 창업기업에 대한 성장공유형 대출, 투자 조건부 융자사업 추천 ▲'중소기업 재직자 우대저축공제' 사업 참여 ▲우수 수출기업에 대한 금리, 환율 및 수수료 우대, 해외거점 진출 지원 상담 서비스 제공 등이다.


강태영 NH농협은행장은 "산업의 근간인 중소기업 지원은 은행 본연의 역할"이라며 "농협은행은 중소벤처 기업들의 성장을 위한 생산적 금융 등 전사적인 지원활동을 전개할 것"이라고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다시는 안 온다"더니…예상 밖 동네에서 터진 '신고점'[부동산AtoZ] "다시는 안 온다"더니…예상 밖 동네에서 터진 '신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

'여자 아베' 다카이치 "'다케시마의 날'에 당당히 장관 보내자"

가격 1.7배 올라도 먹는다… Z세대가 빠진 '초록음료'

불꽃축제 보러 오픈런?... AI가 찾아준 '숨은 명당' 따로 있다

"韓 탁구 위상 높인 조양호 회장 추모" 일우배 탁구대회 개최

나토, 발트해 전력 증강…유럽 전역 '드론 공포' 확산

'성범죄자' 엡스타인 문건서 일론 머스크·英 앤드루 왕자 거론

새로운 이슈 보기