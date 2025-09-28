농협은행, 중소벤처기업진흥공단과 생산적 금융 '맞손'

NH농협은행이 중소벤처기업진흥공단과 '중소벤처기업의 금융 접근성 제고 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약으로 두 기관은 국내 우수 중소벤처기업을 육성하고 글로벌 경쟁력 강화를 뒷받침하기 위한 생산적 금융 협력체계를 구축한다. 또 유망 중소벤처기업의 성장 디딤돌을 함께 마련해 나갈 계획이다.

주요 협약내용은 ▲중진공 추천기업에 대한 협약보증 대출 지원 및 금리 우대 ▲유망 벤처 농식품 기업에 대한 농식품 펀드 투자 ▲비수도권 창업기업에 대한 성장공유형 대출, 투자 조건부 융자사업 추천 ▲'중소기업 재직자 우대저축공제' 사업 참여 ▲우수 수출기업에 대한 금리, 환율 및 수수료 우대, 해외거점 진출 지원 상담 서비스 제공 등이다.

강태영 NH농협은행장은 "산업의 근간인 중소기업 지원은 은행 본연의 역할"이라며 "농협은행은 중소벤처 기업들의 성장을 위한 생산적 금융 등 전사적인 지원활동을 전개할 것"이라고 말했다.





