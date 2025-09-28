양천구, 난임부부 한의약 치료비 최대 120만원 지원

서울 양천구(구청장 이기재)가 원인불명 난임으로 어려움을 겪는 부부를 대상으로 한의약 난임 치료비를 지원한다고 28일 밝혔다. 구는 저출산 위기 극복과 난임부부의 경제적 부담 완화를 위해 양천구 한의사회와 함께 ‘한의약 난임치료 지원사업’을 운영 중이다.

지원 내용은 1개월 이상 3개월 이내 첩약(한약) 치료비의 90%를 보조하는 방식으로, 1인당 최대 120만원까지 지원한다. 기초생활수급자와 차상위계층은 치료비 전액을 지원받을 수 있다.

대상은 자연임신을 원하는 원인불명 난임 부부로, 사실혼 관계 역시 지원 가능하다. 여성이 반드시 45세 이하(1980년 1월 1일 이후 출생자)여야 하며, 남성은 연령 제한이 없다.

신청을 원하는 부부는 난임 진단서, 혈액검사 결과, 여성 난소기능검사 결과 등 관련 서류를 구비해 ‘서울시 임신·출산 정보센터’ 홈페이지에서 온라인 신청하거나 양천구 보건소 별관 2층 지역보건과에 방문 접수하면 된다. 지정 한의원 등 세부사항은 양천구 보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.

양천구는 이번 사업을 통해 난임 여성의 생식 건강을 개선하고, 난임부부의 경제적 부담을 줄이며 임신 성공률을 높이는 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

이기재 양천구청장은 “한의약 난임치료 지원을 통해 건강한 임신·출산을 돕고 실질적으로 출산율을 높이는 데 보탬이 되도록 하겠다”며 “앞으로도 체감도 높은 출생지원 정책을 적극 발굴해 아이 낳고 키우기 좋은 양천을 만들어 가겠다”고 말했다.





