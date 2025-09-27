치명적 뇌질환 헌팅턴병, 성공적 치료 효과 뭐길래?

영국서 유전자 치료 임상 첫 성공

가족력으로 전해지는 치명적 퇴행성 뇌 질환인 헌팅턴병이 영국에서 진행된 세계 최초 유전자 치료 임상시험에서 성공적으로 치료 효과를 보였다.

연합뉴스는 뉴욕타임스(NYT)를 인용해 지금까지 불치병으로 여겨졌던 헌팅턴병 치료 가능성을 처음으로 제시했다고 27일 보도했다.

이에 따르면 런던대학교 신경학과 에드 와일드 교수는 헌팅턴병 초기 증세를 보이는 환자들에게 새로 개발된 유전자 치료제를 뇌에 직접 주입했다.

이들은 헌팅턴병을 일으키는 가장 큰 요인엔 독성 단백질이 있다고 봤다. 이에 독성 단백질이 사람 몸에서 만들어지지 않도록 하는 유전자 치료를 진행했다. 무해하게 만든 바이러스(운반 도구)에 특별히 디자인한 DNA 조각을 실어서 뇌세포에 수술한 것이다.

의료진은 환자 머리에 구멍을 아주 작게 뚫고 뇌 깊숙한 부위에 미세 카테터(가는 관)를 삽입한 뒤, 12~18시간가량 천천히 유전자 치료제를 뇌 속으로 주입하는 방법을 사용했다.

3년간 최대 용량 주입 치료를 받은 환자 12명은 대조군보다 운동 능력, 인지 능력, 일상생활 수행 능력 등을 종합적으로 평가한 질병 진행 속도가 75% 감소했다. 뇌세포 손상 지표도 훨씬 낮아졌다.

환자 중 한 명은 직장에도 복귀했다. 또한 몇 명은 현재 휠체어의 도움을 받긴 하지만 걸을 수 있을 만큼 회복됐다.

한편, 헌팅턴병은 뇌 신경세포가 손상되면서 발생하는 퇴행성 뇌질환이다. 부모 중 한 명이 환자라면 자녀는 50% 확률로 발병한다. 병에 걸리면 마치 춤을 추는 것처럼 신체 부위가 움직여 '무도병'이라는 별칭도 붙었다. 전 세계 4만여명 정도의 환자가 있을 것으로 추정된다. 유럽과 미국이 특히 많은 편이다. 우리나라 환자 수는 1000여명 정도 된다.

헌팅턴병은 보통 30~40대에 초기 증상이 나타난다. 기분 변화, 분노, 우울증으로 시작해 점차 불수의적 움직임과 치매, 마비로 이어지며 일부 환자는 진단 후 10년 내 사망에 이른다. 이번 치료가 상용화된다면 환자들은 훨씬 더 오랜 기간 독립적으로 생활할 수 있을 것으로 기대된다. 증상이 나타나기 전 조기 투여 시 발병 자체를 억제할 가능성도 제기된다.





