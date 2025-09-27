본문 바로가기
타국 정상에도 가차없는 美…'유엔총회' 참석中 콜롬비아 대통령 '비자 취소'

손선희기자

입력2025.09.27 12:53

미국 국무부가 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문 중인 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령에 대한 비자를 취소할 방침이라고 26일(현지시간) 밝혔다.


국무부는 소셜미디어 엑스(X·구 트위터)를 통해 "페트로 콜롬비아 대통령이 뉴욕 시내 거리에 서서 미국 군인들에게 명령에 불복종하라고 촉구하면서 폭력을 선동했다"며 "무모하고 선동적인 행위 때문에 우리는 그의 비자를 취소할 것"이라고 밝혔다.

주요 외신에 따르면 페트로 대통령은 이날 유엔본부 밖에 모인 군중을 향해 "나는 사람들에게 총을 겨누지 말라고 미국 군대의 모든 군인에게 촉구한다"며 "트럼프의 명령에 불복종하고 인류의 명령에 복종하라"는 발언을 했다. 아울러 팔레스타인 사태에 대한 미국과 이스라엘의 입장을 규탄하는 시위에 참석했다는 현지 언론 보도도 나왔다.


2022년 8월부터 콜롬비아를 집권하고 있는 페트로 대통령은 도널드 트럼프 2기 행정부와 매번 충돌하며 갈등을 빚고 있다. 최근 트럼프 행정부는 콜롬비아를 '마약 퇴치 협력 파트너' 지위에서 해제하고, 미국이 콜롬비아에 지원해 오던 연간 5억달러(7000억원) 규모의 마약 밀매 퇴치 예산을 끊을 예정으로 알려졌다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
