"韓 노후 적정생활비는 월 350만원…경제적 준비 가장 미흡"

부애리기자

입력2025.09.28 09:00

KB금융, 28일 '2025 KB골든라이프 보고서' 발간
평균 48세에 노후 위한 경제적 준비 시작
준비 잘 된 가구는 19.1% 수준

한국 가구가 생각하는 노후 적정생활비는 월 350만원, 최소생활비는 248만원인 것으로 나타났다. 실제 조달가능금액은 월 230만원으로 적정생활비의 65.7% 수준에 그치는 것으로 조사됐다.


KB금융은 28일 '2025 KB골든라이프 보고서'를 발간하고 이 같은 내용을 밝혔다. 이번 보고서는 지난 5월30일부터 6월18일까지 서울을 비롯해 전국 주요 도시에 거주하는 25~74세 남녀 3000명을 대상으로 설문조사를 실시하고, 별도 패널을 대상으로 표적집단심층면접을 진행해 작성됐다.

한국 가구들은 노후생활비 조달가능금액 중 60% 이상은 국민연금·퇴직연금·개인연금·주택연금 등 연금을 활용해 마련할 계획으로 연금에 대한 기대가 높았다. 이 외에는 부동산 소득, 근로 소득, 정부 및 가족 지원 등을 예상했다.


주택연금의 경우 92.2%의 응답자가 인지하고 있었으나 가입할 의향이 있는 가구는 32.3%에 그쳤다. 다음으로 '주택 다운사이징'을 통한 노후자금 준비는 응답자의 59.7%가 활용 의향이 있다고 밝혔으며, 시기는 70대를 선호했고 마련된 자금은 '입·출금계좌에 넣어두고 생활비로 사용하겠다'고 답했다.


경제적 노후준비를 시작하는 나이로는 가장 많은 응답자(16.1%)가 '50~54세'를 꼽았다. 한국인은 65세에 은퇴하기를 희망하나 실제로는 이보다 9년 일찍 은퇴해 경제적 노후준비 시간도 부족한 것으로 나타났다.

한국인은 행복한 노후를 위해 가장 중요한 요소로는 '건강(48.6%)', '경제력(26.3%)'을 꼽았다. 노후준비에 대해 '준비가 잘 되어 있다'고 생각하는 가구는 19.1%에 그쳤다. 노후 행복의 핵심 요소로 꼽힌 '경제력'은 응답자의 5분의 1(21.1%)만이 노후 대비 충분한 경제력을 보유하고 있다고 답해 준비 정도가 가장 미흡했다.


아울러 이전부터 살던 친숙한 집이나 동네에서 독립적이고 안전하게 노후를 보내고자 하는 글로벌 트렌드인 '에이징 인 플레이스((AIP·Aging in Place)'에 대해서는 80.4%의 응답자가 동의했다. 특히 2023년(66.1%) 대비 14.3%포인트 상승해 한국 사회에서도 점차 이 같은 흐름이 확산되고 있는 것으로 확인됐다.


AIP의 기준인 '살던 동네'의 물리적 범위는 가장 많은 응답자가 '도보 30분 이내'(39.2%)의 거리로, 의료시설, 편리한 교통, 공원 등 자연 환경, 쇼핑시설 등을 노후에 선호하는 '동네' 인프라 조건으로 꼽았다.


황원경 KB금융 경영연구소 부장은 "한국 사회는 이미 초고령사회에 접어들었지만 노후를 위한 경제적 준비는 의지와는 달리 여전히 미흡한 수준임을 확인할 수 있었다"며 "본 보고서가 은퇴를 앞두고 길어진 인생을 대비하는 이들에게는 실질적인 노후준비 지침서로, 사회적으로는 고령인구 증가에 따른 제도적 지원 체계 구축을 위한 기초 자료가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
