"10년물 연중 최고"…외인 대량매도 속 국고채 금리 급등

외국인의 원화 자산 투매가 이뤄지는 가운데, 26일 국고채 금리가 일제히 급등하고, 주식·환율과 함께 채권 가치는 하락했다.

9일 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입이 결정된 후 첫 거래일인 10일 코스피는 소폭 상승한 2610포인트대로 출발하고 코스닥도 소폭 상승했다.

채권의 금리와 가격은 반대로 움직여, 금리 상승은 곧 가격 하락을 의미한다.

이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.4bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 2.562%에 장을 마쳤다.

10년물 금리는 연 2.943%로 5.8bp 올라 연중 최고치를 찍었다.

5년물은 4.3bp 올라 연 2.716%, 2년물은 3.2bp 상승해 연 2.499%에 마감했다.

20년물은 연 2.879%로 3.6bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 4.3bp 상승해 연 2.812%, 연 2.678%를 기록했다.





