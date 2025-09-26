본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

"10년물 연중 최고"…외인 대량매도 속 국고채 금리 급등

이은서기자

입력2025.09.26 18:30

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인의 원화 자산 투매가 이뤄지는 가운데, 26일 국고채 금리가 일제히 급등하고, 주식·환율과 함께 채권 가치는 하락했다.

9일 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입이 결정된 후 첫 거래일인 10일 코스피는 소폭 상승한 2610포인트대로 출발하고 코스닥도 소폭 상승했다. 서울 을지로 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있는 가운데 전광판에 주가와 환율 등 지수들이 표시되고 있다. 사진=허영한 기자 younghan@

9일 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입이 결정된 후 첫 거래일인 10일 코스피는 소폭 상승한 2610포인트대로 출발하고 코스닥도 소폭 상승했다. 서울 을지로 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있는 가운데 전광판에 주가와 환율 등 지수들이 표시되고 있다. 사진=허영한 기자 younghan@

AD
원본보기 아이콘

채권의 금리와 가격은 반대로 움직여, 금리 상승은 곧 가격 하락을 의미한다.


이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.4bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 2.562%에 장을 마쳤다.

10년물 금리는 연 2.943%로 5.8bp 올라 연중 최고치를 찍었다.


5년물은 4.3bp 올라 연 2.716%, 2년물은 3.2bp 상승해 연 2.499%에 마감했다.


20년물은 연 2.879%로 3.6bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 4.3bp 상승해 연 2.812%, 연 2.678%를 기록했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기