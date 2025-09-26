본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

국토교통분야 연구시설 안전하게…진흥원·기관 업무협약

최대열기자

입력2025.09.26 16:23

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토교통과학기술진흥원은 국토교통분야 대형실험시설 6곳과 연구자 안전사고 예방·실험시설 안전관리 체계 강화를 위한 업무협약을 26일 맺었다.


이번에 진흥원과 협약을 맺은 곳은 서울대 극한성능실험센터, 한국건설생활환경시험연구원 기후환경실증센터, 한국토지주택공사 주택성능개발연구센터, 한국농어촌공사 국제융합수리실험센터, 한국건설기술연구원 기상재현도로실증센터, 한국도로공사 도로주행시뮬레이터실험터 등이다.

이번 협약으로 연구시설·장비, 현장 안전점검을 비롯해 주요 안전정보를 공유하기로 했다. 안전·인권 캠페인을 공동 추진하는 등 연구자 안전과 인권을 보장하기 위해 다각도로 협력하기로 했다. 김정희 국토교통과학기술진흥원장은 "협약을 계기로 연구자 생명을 보호하고 안전사고에 신속히 대처할 수 있도록 대형실험시설의 안전관리 체계를 지속 강화하겠다"라고 말했다.


김정희 국토교통과학기술진흥원장(왼쪽 네 번째)과 관계자들이 26일 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 국토교통과학기술진흥원 제공

김정희 국토교통과학기술진흥원장(왼쪽 네 번째)과 관계자들이 26일 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 국토교통과학기술진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기