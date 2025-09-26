국토교통분야 연구시설 안전하게…진흥원·기관 업무협약

국토교통과학기술진흥원은 국토교통분야 대형실험시설 6곳과 연구자 안전사고 예방·실험시설 안전관리 체계 강화를 위한 업무협약을 26일 맺었다.

이번에 진흥원과 협약을 맺은 곳은 서울대 극한성능실험센터, 한국건설생활환경시험연구원 기후환경실증센터, 한국토지주택공사 주택성능개발연구센터, 한국농어촌공사 국제융합수리실험센터, 한국건설기술연구원 기상재현도로실증센터, 한국도로공사 도로주행시뮬레이터실험터 등이다.

이번 협약으로 연구시설·장비, 현장 안전점검을 비롯해 주요 안전정보를 공유하기로 했다. 안전·인권 캠페인을 공동 추진하는 등 연구자 안전과 인권을 보장하기 위해 다각도로 협력하기로 했다. 김정희 국토교통과학기술진흥원장은 "협약을 계기로 연구자 생명을 보호하고 안전사고에 신속히 대처할 수 있도록 대형실험시설의 안전관리 체계를 지속 강화하겠다"라고 말했다.

김정희 국토교통과학기술진흥원장(왼쪽 네 번째)과 관계자들이 26일 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 국토교통과학기술진흥원 제공





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



