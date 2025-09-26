‘안성 아양 금성백조 예미지’ 견본주택 오픈 첫날부터 인파 북적

금성백조가 25일 오픈한 '안성 아양 금성백조 예미지' 견본주택에 오픈 첫날부터 많은 방문객들이 몰려 눈길을 끈다. 안성 아양택지개발지구의 마지막 분양 단지인 데다, 다양한 인프라를 편리하게 누릴 수 있는 우수한 입지여건을 갖추고 있어 많은 예비 청약자들의 관심이 집중된 것으로 보인다.

금성백조, '안성 아양 금성백조 예미지' 견본주택을 둘러보는 방문객들 AD 원본보기 아이콘

특히, 견본주택에는 오픈 첫날 평일임에도 불구하고 이른 아침부터 고객들의 발길이 꾸준히 이어졌으며, 유니트 관람은 물론 청약 관련 상담까지 적극적으로 진행하는 모습이었다.

방문객들은 입지와 상품에 대해서도 특히 높은 만족감을 보였다. 안성시 숭인동에서 방문한 최모씨(42세)는 "택지지구라 주변 환경이 쾌적하고, 초·중·고교를 모두 걸어서 이용할 수 있어 맘에 든다"면서, "특히, 마감재 색상과 다양한 수납공간을 내 취향대로 선택해 구성할 수 있다는 점도 마음에 든다"고 말했다.

'안성 아양 금성백조 예미지'는 수요자들의 라이프스타일에 맞춰 팬트리와 현관창고 등 특화 수납 시스템(유상 옵션)을 다양하게 선택할 수 있도록 구성했다. 또한 가족 구성원에 맞춰 침실 1·2를 통합형과 분리형 중 자유롭게 구성할 수 있고, 바닥재·거실 마감재·주방 상판 등 각종 마감재 역시 Natural Classic(내츄럴 클래식)과 Bright Grace(브라이트 그레이스)의 스타일을 수요자들이 직접 취향대로 선택할 수 있도록 했다.

이 외에도 수요자들을 배려한 다양한 특화설계가 높은 만족을 이끌었다. 지상에는 차가 다니지 않는 100% 공원형 설계를 적용해 안전한 보행환경을 확보함으로써 자녀를 둔 학부모들의 마음을 사로잡았고, 드롭오프존, 맘스스테이션과 지상 레벨을 1.2m 높여 저층 세대의 프라이버시를 보호한 점은 더욱 관심을 끈다.

이 단지의 분양 일정은 오는 29일(월) 특별공급을 시작으로 30일(화) 1순위, 10월 1일(수) 2순위 청약 접수를 진행할 예정이다. 당첨자 발표일은 10월 14일(화)이며, 정당계약은 10월 27일(월)부터 29일(수)까지 3일간 진행한다. 일반분양 물량의 60%가 추첨제로 공급되는 만큼 가점이 낮은 수요자들도 당첨을 기대해 볼 수 있다.

견본주택은 경기도 안성시 옥산동 일원에 마련돼 있으며, 주말까지 방문 고객을 대상으로 추첨을 통해 75인치 대형TV, 스타일러, 다이슨청소기 등 다양한 경품을 증정할 예정이다. 또 28일(일)까지 매일 선착순 200명에게 다양한 선물을 증정하는 럭키박스 이벤트도 진행한다. 관련 자세한 정보는 홈페이지 또는 문의전화를 통해 확인할 수 있다.

'안성 아양 금성백조 예미지' 견본주택에 방문해 상담 중인 예비 청약자들 원본보기 아이콘





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



