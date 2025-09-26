본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구, 부패 근절 캠페인 '청렴포춘카페' 운영

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.26 16:23

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"청렴한 조직 문화 확산"

광주시 서구가 26일 서구청 정문 출입구에서 부패 근절 캠페인 '청렴포춘카페'를 운영했다.


이날 캠페인은 추석 명절을 앞두고 청렴한 조직 문화 확산을 위해 마련됐으며 직원들에게 청렴 명언이 담긴 포춘쿠키와 커피·에이드 등 음료를 함께 제공해 청렴 메시지를 전했다.

김이강 광주 서구청장이 26일 서구청 광장에서 열린 부패취약시기 관행적 부패행위 근절을 위한 '추석 명절 청렴캠페인'에서 청렴 다짐 문구가 새겨진 클린포춘쿠키와 청렴음료 등을 출근길 직원들에게 나눠주고 있다. 광주 서구 제공

김이강 광주 서구청장이 26일 서구청 광장에서 열린 부패취약시기 관행적 부패행위 근절을 위한 '추석 명절 청렴캠페인'에서 청렴 다짐 문구가 새겨진 클린포춘쿠키와 청렴음료 등을 출근길 직원들에게 나눠주고 있다. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 포춘쿠키 속 '당첨' 문구를 찾거나 청렴 소통 채널 '청렴깨끗톡' 에 청렴 명언을 인증한 참여자에게 소정의 상품을 제공해 청렴의 의미를 즐기면서 되새길 수 있도록 했다.

참가자들은 "포춘쿠키 속 문구처럼 작은 행동이 청렴 문화를 만드는 시작이라는 생각이 들었다"며 "'선물 안 주고, 안 받기 운동'도 일상 속에서 실천할 수 있어 의미 있게 다가왔다"고 말했다.


김이강 서구청장은 "청렴은 공직자가 반드시 지켜야 할 기본 가치이자 조직 신뢰를 지탱하는 핵심 요소다"며 "앞으로도 공직자들이 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 청렴 캠페인을 통해 신뢰받는 공직을 만들어가겠다"고 말했다.


한편, 서구는 ▲청렴해피콜 운영 ▲청렴주의보 발령 ▲청렴깨끗톡 운영 등 다양한 시책을 통해 청렴 의식 제고와 건강한 조직 문화 조성에 힘쓰고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기