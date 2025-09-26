이찬진 금감원장·김용범 정책실장 아들, 미래에셋운용 근무

이찬진 금융감독원장의 아들과 김용범 대통령실 정책실장 아들이 미래에셋자산운용에 재직 중인 것으로 알려졌다.

26일 금융투자업계에 따르면 이 원장의 아들과 김 실장의 아들은 현재 미래에셋자산운용에서 근무 중인 것으로 전해졌다. 둘 다 다른 부서로 알려졌다.

이로 인해 이 원장은 미래에셋운용과 관련된 논의나 의결에서 배제될 것으로 예상된다. 금감원장은 금융위원회 위원 9명 중 당연직 위원이다.

금융위원회 설치법에 따르면 위원의 배우자, 4촌 이내 혈족, 2촌 이내 인척이 해당 기관이나 법인과 이해관계가 있을 경우 심의·의결 과정에서 제척하도록 규정했다.

반면 김 실장은 금융위 회의체에 참여하지 않아 이해관계 당사자에 해당하지는 않는다.

과거에도 비슷한 사례가 있었다. 임종룡 전 금융위원장, 고승범 전 금융위원장 등은 친족이 관련 기관에서 근무했다. 심의에서 배제됐다. 이복현 전 금감원장도 매제가 미래에셋증권에 재직하며 관련 안건들에서 배제된 바 있다.





