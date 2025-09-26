금융투자협회, JITA 회장단과 한·일 자본시장 협력 강화 논의

금융투자협회는 26일 일본투자신탁협회(JITA) 마츠시타 코이치(Koichi Matsushita) 회장과 한·일 자본시장 협력 강화 논의를 위한 회의를 개최했다.

한·일 양국 자본시장의 상호 발전을 도모하기 위한 다각적 협력 방안을 모색하기 위해 회의를 진행했다. 금투협에서는 서유석 회장과 실무진이 일본 측에서는 JITA 마츠시타 회장과 실무진이 자리를 함께 했다.

한·일 양 협회는 앞으로도 지속해서 긴밀한 협력 관계를 유지하기로 했다. 자본시장을 통한 양국 경제발전과 국민자산 증대를 위해 자산운용 상품 개발, 정보 및 인적 교류 등에서 상호 협력하기로 했다 .

서유석 금융투자협회 회장은 "한국과 일본은 지리적 근접성뿐만 아니라 자본시장 발전 과정에서 많은 공통점을 가지고 있어 상호 보완적 협력의 잠재력이 매우 크다"고 말했다.

이어 "자산운용산업 분야에서 일본의 풍부한 경험과 우리나라의 혁신 역량을 결합한다면 아시아 금융시장에서 새로운 성장 동력을 창출할 수 있을 것"이라고 강조했다.

서유석 금융투자협회장(오른쪽)과 마츠시타 코이치 일본투자신탁협회장이 회의를 마치고 기념사진을 촬영하고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



