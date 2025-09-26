본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

남원시, 국가공간정보 발전 유공 '국토부 장관상'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.26 14:35

수정2025.09.26 14:47

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기초행정구역 공간정보 구축 사업 등 호평

전북 남원시는 국토교통부가 주관한 '2025년 K-Geo 페스타'에서 국가공간정보 발전 유공 국토교통부 장관상을 받았다고 26일 밝혔다.

남원시는 국토교통부가 주관한 '2025년 K-Geo 페스타'에서 국가공간정보 발전 유공 국토교통부 장관상을 받았다. 남원시 제공

남원시는 국토교통부가 주관한 '2025년 K-Geo 페스타'에서 국가공간정보 발전 유공 국토교통부 장관상을 받았다. 남원시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 공간정보 기반 정책 사업을 성실히 수행해 국가 공간정보 활성화에 크게 기여했으며, 특히 기초행정구역 공간정보 구축사업, 고정밀 수치지형도 제작사업, 시각장애인의 손끝 문화탐방 디지털 지도 구축사업 등 각종 공모사업을 적극 추진해 활용가치가 높은 공간정보 구축으로 좋은 평가를 받았다.


또 최근 국토지리정보원이 주관한 2026년 고정밀 전자지도 챌린지 공모사업에도 최종 선정돼 국비 10억원을 확보하는 성과를 거두는 등 앞으로도 첨단 공간정보를 기반으로 한 정책으로 시민 삶의 질 향상에 기여해 나갈 계획이다.

시 관계자는 "이번 국토부 장관상 수상은 남원시 공간정보 정책의 성과를 인정받은 결과다"며 "앞으로도 공간정보를 적극 활용해 지역 경쟁력 강화와 시민 행복 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

길거리 개똥 골치…주민·관광객에 "개 세금 걷겠다"는 이탈리아 마을

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기