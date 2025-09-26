남원시, 국가공간정보 발전 유공 '국토부 장관상'

기초행정구역 공간정보 구축 사업 등 호평

전북 남원시는 국토교통부가 주관한 '2025년 K-Geo 페스타'에서 국가공간정보 발전 유공 국토교통부 장관상을 받았다고 26일 밝혔다.

시는 공간정보 기반 정책 사업을 성실히 수행해 국가 공간정보 활성화에 크게 기여했으며, 특히 기초행정구역 공간정보 구축사업, 고정밀 수치지형도 제작사업, 시각장애인의 손끝 문화탐방 디지털 지도 구축사업 등 각종 공모사업을 적극 추진해 활용가치가 높은 공간정보 구축으로 좋은 평가를 받았다.

또 최근 국토지리정보원이 주관한 2026년 고정밀 전자지도 챌린지 공모사업에도 최종 선정돼 국비 10억원을 확보하는 성과를 거두는 등 앞으로도 첨단 공간정보를 기반으로 한 정책으로 시민 삶의 질 향상에 기여해 나갈 계획이다.

시 관계자는 "이번 국토부 장관상 수상은 남원시 공간정보 정책의 성과를 인정받은 결과다"며 "앞으로도 공간정보를 적극 활용해 지역 경쟁력 강화와 시민 행복 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자



