광주시, 中 AI 산실 저장대와 '맞손'…인재 교류 '물꼬'

강기정 시장, 마옌밍 총장 면담 "협력 강화"

'AI 2단계' 청신호…"아시아 AI 허브 도약"

강기정 광주시장이 지난 25일(현지시간) 오후 중국의 대표적 인공지능 기술인재 육성 대학인 저장대를 방문해 마옌밍 총장과 AI 인재 육성 등 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

광주시가 대한민국 인공지능(AI) 중심 도시를 넘어 아시아 AI 허브로 도약하기 위한 본격적인 글로벌 행보에 나섰다. 중국 AI 산업 심장부인 항저우시와 우호 협력을 맺은 데 이어 AI 인재 양성의 요람으로 손꼽히는 저장대학교와도 전격적으로 협력의 물꼬를 트며 글로벌 AI 생태계 구축에 속도를 내고 있다.

이는 광주 AI 2단계 핵심 사업인 'AX 실증밸리'(총사업비 6,000억원)의 예비타당성조사 면제 등 AI 산업 육성에 잇따라 청신호가 켜진 가운데 이뤄진 전략적인 움직임으로 평가된다.

강기정 시장 등 광주시 대표단은 지난 25일(현지시간) 중국 저장대학교를 방문, 마옌밍 총장을 비롯한 관계자들을 만나 광주지역 대학과 저장대 간 AI 인재교류 협력 협력을 확대하기로 했다. 저장대학교는 중국판 아이비리그로 불리는 'C9 리그'에 속한 엘리트 대학으로, 딥시크·딥로보틱스 등 중국의 대표적 AI 유니콘기업 창업가들을 배출한 '대학 중심 창업생태계' 핵심 거점이다. 저장대에는 300여명의 한국 유학생들이 재학 중이다.

마옌밍 총장은 이 자리에서 "광주시가 한국의 AI 중심도시를 만들고 있다는 것을 잘 알고 있다"며 "저장대가 가진 우수한 정보기술을 광주와 나누고, 더 많은 광주학생들이 학습 편의를 누릴 수 있도록 교류하기를 원한다"고 말했다.

강기정 시장은 최근 저장대 학생들의 광주시 방문을 언급하며 "AI 산업의 성패는 인재에 달렸고, 대학이 창업생태계 중심이 돼야 한다는 것을 저장대 사례가 명확히 보여준다"며 "문화·과학 등 여러 측면에서 교류 협력 확대를 희망하며, 다양한 전공의 인재가 융합하는 시대인 만큼 하루빨리 저장대와 인재 교류가 가능해지기를 희망한다"고 밝혔다.

한편 광주시는 저장대와의 협력을 시작으로, 세계적 AI 인재를 유치하고 이들이 창업 및 성장을 통해 지역경제 활성화에 기여하는 '선순환 AI 생태계'를 구축하는 데 박차를 가할 계획이다. 나아가 저장대가 공동 교육과목을 운영하는 것처럼, 광주지역 대학들과 '교양필수 AI과목 신설'을 협의해 전 학과생들에게 AI 기본 역량을 강화하는 방안도 모색할 예정이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



