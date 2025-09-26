[특징주]카톡 업데이트 혹평 속…카카오 주가도 5%대 급락

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 3,100 등락률 -4.91% 거래량 2,532,187 전일가 63,200 2025.09.26 10:52 기준 관련기사 카톡서 챗GPT 바로 쓴다…정신아 대표 "유례없는 개편"(종합)내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다'카톡서 챗GPT 바로 쓴다'…15년 만에 대규모 개편 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 26일 오전 국내 증시에서 5% 안팎의 하락세를 나타내고 있다. 카카오톡 개편안을 둘러싼 이용자 반발이 거센 가운데 주당 6만원선도 위태로운 상황이다.

이날 오전 10시45분 현재 카카오의 주가는 전장 대비 5.06% 떨어진 주당 6만원에 거래되고 있다. 전날 종가보다 1.27% 낮은 6만2400원에 거래를 개시한 카카오는 장중 몇차례나 5만원대 후반으로 떨어지기도 했다.

이는 앞서 카카오가 대대적으로 개편한 카카오톡을 두고 이용자들의 불만이 지속되고 있는 여파로 해석되고 있다. 카카오는 인공지능(AI)을 접목해 카톡을 사회관계망서비스(SNS)형 콘텐츠 플랫폼으로 확장한다는 방침이지만, 카톡 친구탭에 원치 않는 사진 노출 등 불편함이 크다는 목소리가 지속되고 있다.

다만 증권가에서는 긍정적인 평가가 나온 상태다. 다올투자증권은 이날 보고서에서 지난 23일 공개된 카톡 개편과 관련, 광고 매출 성장 효과가 4분기부터 반영될 것으로 전망했다. 또한 온디바이스 AI도 10월 내 CBT를 진행하고 2026년부터 본격적 수익화가 시작화될 것이라며 카카오를 인터넷산업 톱픽으로 유지했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>