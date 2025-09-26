울릉도 대청소… 추석맞이 ‘대한민국 새단장 캠페인’

‘save 에메랄드-청정 울릉만들기’

경북 울릉군은 지난 25일 울릉 전 지역에서 '대한민국 새단장 캠페인'과 연계한 추석맞이 국토대청결운동을 실시했다.

행사에는 공무원 300여명이 참여했다.

추석맞이 국토대청결운동을 실시한 울릉군. 울릉군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 추석 명절과 APEC 정상회의를 앞두고 전국 지자체가 동참하는 '대한민국 새단장 캠페인'의 일환으로 추진됐다.

이에 울릉군은 다가오는 추석 연휴 기간 방문하는 관광객과 귀성객에게 쾌적하고 청결한 환경을 제공하는 데 목적을 뒀다. 이를 통해 울릉군의 청결한 이미지 제고에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

군은 이날부터 10월 1일까지를 '집중 청소주간'으로 지정하고 읍·면에서 마을 주변, 하천, 도로 등 생활환경 전반에 대한 정화활동을 병행한다. 무단투기 예방 계도와 캠페인도 함께 진행해 주민이 자발적으로 참여하는 범군민적 환경정화 분위기 조성에 나섰다.

남한권 군수는 "군민과 귀성객 여러분을 위해 쾌적한 도시환경을 제공하고자 이번 대청소 행사를 마련했다"며 "앞으로도 군민과 함께 환경정화 활동을 펼쳐 살기 좋은 울릉군을 만들어 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



