본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울릉도 대청소… 추석맞이 ‘대한민국 새단장 캠페인’

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.26 10:26

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘save 에메랄드-청정 울릉만들기’

경북 울릉군은 지난 25일 울릉 전 지역에서 '대한민국 새단장 캠페인'과 연계한 추석맞이 국토대청결운동을 실시했다.


행사에는 공무원 300여명이 참여했다.

추석맞이 국토대청결운동을 실시한 울릉군. 울릉군 제공

추석맞이 국토대청결운동을 실시한 울릉군. 울릉군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 추석 명절과 APEC 정상회의를 앞두고 전국 지자체가 동참하는 '대한민국 새단장 캠페인'의 일환으로 추진됐다.

이에 울릉군은 다가오는 추석 연휴 기간 방문하는 관광객과 귀성객에게 쾌적하고 청결한 환경을 제공하는 데 목적을 뒀다. 이를 통해 울릉군의 청결한 이미지 제고에도 크게 기여할 것으로 기대된다.


군은 이날부터 10월 1일까지를 '집중 청소주간'으로 지정하고 읍·면에서 마을 주변, 하천, 도로 등 생활환경 전반에 대한 정화활동을 병행한다. 무단투기 예방 계도와 캠페인도 함께 진행해 주민이 자발적으로 참여하는 범군민적 환경정화 분위기 조성에 나섰다.


남한권 군수는 "군민과 귀성객 여러분을 위해 쾌적한 도시환경을 제공하고자 이번 대청소 행사를 마련했다"며 "앞으로도 군민과 함께 환경정화 활동을 펼쳐 살기 좋은 울릉군을 만들어 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기